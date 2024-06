Primarul Vergil Chiţac şi-a exercitat dreptul la vot. "Am votat cu responsabilitate pentru continuitate"

"Am votat pentru continuitate, pentru proiectele de care Constanța are nevoie, pentru investiții și dezvoltare. Am votat rațional, cu simț de răspundere și cu un maxim respect pentru viitorul Constanței", a spus primarul Vergil Chiţac.





Edilul Vergil Chiţac, candidat pentru un nou mandat, din partea PNL, la Primăria Constanța, și-a exercitat duminică, 9 iunie, dreptul la vot la Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Constanţa.El a venit la secția de votare însoțit de viceprimarul Ionuț Rusu.Printre altele, Vergil Chițac a spus că are emoții.