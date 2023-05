S-a rupt lanțul de „iubire”! Florin Cocargeanu, de la USR, revocat din funcţia de viceprimar al Constanței

Consilierii locali din municipiul Constanţa au fost convocaţi, vineri, în şedinţă ordinară, acolo unde au votat mai multe proiecte importante pentru municipiul de la malul mării. Cel mai important dintre acestea a fost proiectul iniţiat de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, care viza eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Constanța a useristului Florin Cocargeanu.Practic, prin acest proiect Vergil Chiţac a cerut revocarea din funcţia de viceprimar a lui Florin Cocargeanu de la USR din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că Florin Cocargeanu a avut anumite voturi în cadrul şedinţelor de Consiliu Local care nu coincideau cu voturile celor de la PNL sau PSD privind dezvoltarea proiectelor din Constanța. Un alt motiv este faptul că Florin Cocargeanu a susţinut anumite declaraţii în presă care lui Vergil Chiţac nu i-au plăcut. De menţionat este faptul că atribuţiile de viceprimar ale lui Florin Cocargeanu au fost retrase de către primarul Vergil Chiţac în luna martie a acestui an.Înaintea votului de vineri, liderul consilierilor PSD, Costin Răsăuţeanu,i-a adresat câteva cuvinte lui Florin Cocargeanu.„Constănţenii s-au săturat de ipocrizia în care vă aflaţi. Ei v-au dat un vot să munciţi, nu să vă certaţi. Nu aţi avut niciodată maturitatea necesară pentru a vă face datoria. Oraşul este lăsat de izbelişte. Trebuie să vă asumaţi eşecul lamentabil şi blocajul pe care şi dumneavoastră, USR,l-aţi făcut. Aţi votat împreună cu PNL proiecte pe care nici măcar nu le-aţi citit sau dacă le-aţi citit, nu aţi înţeles nimic. Nu ar fi trebuit să votaţi regulamente aberante. Lumea a văzut de ce sunteţi în stare. Sunteţi bun doar la dat din gură”, a spus Costin Răsăuţeanu.Imediat a venit şi replica scurtă a lui Florin Cocargeanu: „Proiectele PSD au fost susţinute, unele dintre ele, de către USR. În plus, dacă ni se aduc nouă acuze că am votat împreună cu PNL regulamente proaste, hai să ne aducem aminte cine a votat regulamentul din Peninsulă. Oamenii erau în faţa Primăriei şi am propus suspendarea şi refacerea regulamentului. Cum aţi votat, domnule Răsăuţeanu?”, a întrebat Florin Cocargeanu.Apoi s-a trecut la vot, unul secret, iar proiectul a fost adoptat cu 19 voturi (PNL și PSD) pentru şi 7 împotrivă (USR).USR Constanţa a reacţionat imediat după revocarea lui CocargeanuLa doar câteva minute după finalul şedinţei de Consiliu Local, reprezentanţii USR Constanţa au susţinut declaraţii de presă, în fața primăriei, în ceea ce priveşte revocarea lui Florin Cocargeanu din funcţia de viceprimar al municipiului Constanţa.„După o lungă perioadă în care în Consiliul Local s-a lucrat într-o alianță făcută în spatele ușilor închise, astăzi (n.r, vineri) s-a oficializat această alianță prin votul privind revocarea mea din funcția de viceprimar. Proiectul a fost inițiat de primarul Chiţac iar în referatul de aprobare nu există niciun motiv serios. Eu, în cadrul Consiliului Local, am votat doar din calitatea de consilier local ales de către cetățenii acestui oraș. Nu trebuie să stăm drepți în faţa primarului doar pentru că el deține o funcție. Un alt punct este cel conform căruia eu am făcut declarații care domnului primar nu i-au plăcut. Libertatea de exprimare nu mi-a fost garantată. Al treilea motiv invocat este faptul că nu am votat acel împrumut și astfel am pus în pericol dezvoltarea orașului. Am avut o întâlnire cu cei de la PNL, am zis că am vrea să ne întâlnim cu primarul, am fost refuzați iar apoi în cadrul ședinței ne-am abținut. Pe acea listă existau trei proiecte, cele ale bulevardelor mari, unde lucrările erau interminabile și până la finalul anului ar fi trebuit finalizate. Dintre aceste proiecte, unul, de 25 de milioane de euro, a fost pierdut. Mă refer la faza a doua de reabilitare a Zonei Peninsulare. Demisia ar fi trebuit să și-o dea primarul, aşa cum i-o cer cetățenii, nu să mă revoce pe mine din funcţie!”, a concluzionat Florin Cocargeanu.În consecință, prin schimbarea viceprimarului de la USR se poate spune că protocolul PNL-USR nu mai există la nivelul municipiului Constanța.