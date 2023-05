Se vor comasa alegerile? Opinii pro și contra din taberele politice din Constanța

În fiecare zi, pe scena politică din România, se discută despre eventualitatea comasării alegerilor din 2024. Având în vedere că vor exista patru tipuri de alegeri, mai mulţi dintre oamenii politici spun că ar fi bine ca acestea să fie comasate. Mai exact, alegerile parlamentare şi cele locale să se desfăşoare în acelaşi timp, iar acelaşi lucru să se întâmple cu alegerile europarlamentare şi prezidenţiale. Pe plan local, în judeţul Constanţa, reprezentanţii partidelor politice au păreri diferite.Primarul comunei Poarta Albă, şi totodată vicepreşedintele PNL Constanţa, Vasile Delicoti, este de părere că aceste alegeri ar trebui comasate pentru că în acest fel s-ar evita anumite cheltuieli.„Sincer să vă spun, dacă s-ar organiza aceste alegeri comasate ni s-ar uşura munca din campanie. Aşa ar fi cel mai ok să se decidă. Ne-ar ajuta foarte mult. Totul pică pe autorităţile locale. Noi trebuie să organizăm, noi trebuie să ne implicăm în tot şi astfel s-ar mai simplifica puţin lucrurile. Fiind patru tururi de alegeri de scrutin într-un singur an ar fi extrem de dificil. Acum, depinde cum se vor comasa aceste alegeri. Nu ştim dacă se vor lungi mandatele primarilor şi nici nu ştim dacă alegerile vor fi mutate spre toamnă. Contează foarte mult care alegeri vor fi comasate. Ar putea comasa localele cu parlamentarele, sau parlamentarele cu prezidenţialele. Ar fi foarte bine dacă s-ar mai reduce măcar un tur de scrutin pentru că oricum noi asigurăm totul, inclusiv logistica. Ar fi un beneficiu. Comasarea înseamnă să se voteze în acelaşi timp. Ştiţi, că au mai fost cazuri şi a fost foarte bine. Aşa a funcţionat şi înainte până să existe acest mandat de 5 ani. Prezidenţialele se votau împreună cu parlamentarele. Şi în cazul acesta nu era nici un fel de problemă. Ar fi un beneficiu pentru autorităţile locale. Un tur de scrutin înseamnă o perioadă de aproape o săptămână în care ai Biroul Electoral, ai secţii de votare, trebuie să asiguri totul şi să coordonezi. Este vorba despre costuri foarte mari. Chiar dacă sunt plătite de la bugetul naţional, tot costuri sunt. Efortul foarte mare ar fi pentru primării. În afară de acest lucru este implicată şi Prefectura care se ocupă la nivel de judeţ. Ei asigură paza cu jandarmi şi poliţişti plus tipărirea şi împărţirea proceselor verbale şi a buletinelor de vot”, a declarat Vasile Delicoti.USR este împotriva alegerilor comasatePe de altă parte, cei din tabăra USR au altă părere. Liderul grupului de consilieri locali constănțeni de la USR, Dumitru Caragheorghe, spune că, în nici un caz, nu ar trebui să se discute despre comasarea alegerilor pentru că astfel rezultatele ar fi influenţate.„Noi nu susţinem comasarea alegerilor. Ele trebuie să fie alegeri diferite şi separate. Nu trebuie să se influenţeze reciproc cele două tipuri de alegeri. Alegerile locale trebuie să fie diferite de cele parlamentare. Nu suntem pentru comasarea alegerilor. Evident că cei din PNL şi PSD consideră acest lucru ca fiind benefic. Ştiu că şi la nivel naţional PNL forţează această treabă pentru că ei sunt în cap din punct de vedere al sondajelor. Şi atunci forţează pe toate pârghiile pentru a putea influenţa cât mai mult voturile la nivel local cât şi parlamentar. USR nu susţine comasarea alegerilor. Dacă s-ar comasa ar putea ieşi la iveală nişte rezultate influenţate. Vă reamintesc alegerile locale de la Constanţa din 2020. Noi am pierdut alegerile locale în septembrie şi după două luni am câştigat alegerile parlamentare. Dacă erau organizate la aceeaşi dată, fie le câştigam, fie le pierdeam. Pe amândouă. La diferenţă de două luni au fost rezultate diferite. Din acest motiv ei au un interes să le pună pe toate în acelaşi timp cu alegerile locale pentru a implica administraţiile locale în câştigarea alegerilor. Ceilalţi spun că se vor salva cheltuieli, dar astea nu sunt decât nişte vrăjeli. Acesta este discursul de propagandă al lor”, a explicat Dumitru Caragheorghe.Pentru Cuget Liber, din partea grupului de consilieri locali PSD, a vorbit Dede Perodin. Acesta susţine ideea lui Vasile Delicoti şi spune că alegerile ar trebui comasate. Desigur, Dede Perodin nu a ezitat să arunce şi nişte săgeţi către tabăra celor de la USR.„După părerea mea comasarea este bine venită pentru ca statul să nu suporte două cheltuieli. Cei de la USR au fost tot timpul împotriva noastră. Ei sunt împotrivă şi când propun câte un proiect. Habar nu au ce fac. Şi aşa suntem noi vai de capul nostru ca ţară, dacă mai facem şi cheltuieli la aceste rânduri de alegeri ne ducem în cap. Eu cred că alegerile locale şi parlamentare ar trebui să fie comasate. Ar fi cea mai bună soluţie. Este părerea mea personală”, a spus şi Dede Perodin.