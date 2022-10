Şedinţă de Guvern; pe agendă: creşterea numărului şcolilor incluse în programul-pilot de acordare a unui suport alimentar

Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri mai multe acte normative, printre care o ordonanţă privind majorarea de la 350 la 450 a numărului unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor beneficia de programul-pilot de acordare a unui suport alimentar.Un alt proiect de ordonanţă aflat pe ordinea de zi modifică unele acte normative din domeniul pensiilor private, în sensul prevederii posibilităţii alocării activelor fondurilor de pensii Pilon II şi Pilon III în investiţii private de capital (private equity) sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.