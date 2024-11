Victor Ponta, cuvinte de laudă despre Bolojan: „Nu e dintre ceilalți lingăi”

Fostul premier Victor Ponta a declarat, la Antena 3 CNN, că este „o veste bună” că Marcel Ciolacu a anunțat varianta cu Ilie Bolojan premier, dacă el va ajunge președintele României. „Nu e dintre ceilalți lingăi”, a spus Ponta.„Eu am tot spus de câțiva ani, din partea PNL singura persoană calificată pentru o funcție de prim ministru e Ilie Bolojan. Restul sunt niște oameni total nepregătiți, niște demagogi care au trecut de la Orban la Cîțu, de la Cîțu la Ciucă, de la Ciucă la oricine, care probabil vor trece și la Bolojan imediat ce se dă semnalul și vor țipa: Bolojan președinte, cum țipau: Cîțu președinte și Orban președinte ș.a.m.d. Deci, o veste bună e că într-un final, domnul Bolojan, care a fost exilat practic la Bihor de faptul că Iohannis nu-l suferă, știți și dumneavoastră chestia asta, și nu-l suferă pentru că are coloană vertebrală și nu e dintre ceilalți lingăi, e pus din nou în față la PNL. Marcel Ciolacu a anunțat un lucru foarte clar și se ține de ce a zis. A zis: domnule, eu vreau să fiu președinte, dar nu vreau să ia PSD-ul tot, că în România, PSD-ul n-are voie să ia tot, numai PNL-ul are voie să ia întotdeauna tot. Și dacă noi eram cumva îngroziți așa din PSD, domnule, am înțeles că vrei să pui pe cineva de la PNL, dar doar n-o să-l pui pe Ciucă că intrăm în faliment? Intrăm în groapă cu toții cu Ciucă. Săracul, nu e în stare să facă nimic. Uite acuma, dacă ideea că, domnule, ajung președinte și va fi guvern PSD-PNL, da, punem un om totuși capabil cum e Bolojan, deja ne-am liniștit toți, că este o veste bună. E o ticăloșie ca după ce timp de 3 ani, după ce ai fost primul ministru, domnul Ciucă a ajuns prim-ministru cu voturile PSD, este președintele Senatului cu voturile PSD. Miniștrii PNL sunt în momentul ăsta, mâine e în ședință de guvern și merg la guvern. Nu cred că domnul Ciucă are această lipsă de caracter neapărat. Cred că cei din jurul lui, consilierii ăia plătiți cu 350.000 euro din bani publici, vor să justifice banii”, a declarat Victor Ponta.