Ai emoții un timp îndelungat? Scapă de anxietate cu vitamine şi minerale!

2. Vitamina C este un antioxidant care poate reduce atât nivelul de anxietate, cât şi stresul sau depresia. Consumul de fructe şi legume proaspete furnizează necesarul zilnic de vitamina C - 60 de miligrame la adulţi. Principalele fructe şi legume bogate în vitamina C sunt: portocalele, grepfrutul, căpşunele, kiwi, broccoli, varza, roşiile etc.





3. Vitamina D. Numeroase studii au confirmat legătura dintre nivelul scăzut de vitamina D, depresie şi anxietate. Principalele surse naturale de vitamina D sunt: laptele de capră, de vacă, ouăle, ciupercile, caviarul, peştele gras. Expunerea la soare contribuie la sintetizarea vitaminei D de organism.





4. Magneziul. Din cauza dietei tot mai bogate în alimente procesate, cantitatea de magneziu este tot mai redusă şi numeroase persoane prezintă deficit de magneziu. Consumul de alimente bogate în acest mineral (banane, alune, soia etc.), dar şi suplimentele alimentare contribuie la menţinerea unui nivel optim de magneziu, implicit la menţinerea sănătăţii mintale.





5. Fierul. Deficitul de fier poate juca un rol important în apariţia şi exacerbarea anxietăţii, dar poate favoriza şi apariţia tulburărilor mintale. Fierul este prezent în multe alimente, cum ar fi carne, peşte, fasole, tofu.





1. Complexul de vitamine B contribuie la buna funcţionare a creierului, iar un deficit al acestora poate duce la apariţia anxietăţii şi a depresiei. Vitaminele B sunt prezente în mod natural într-o varietate de alimente, inclusiv fasole, banane, spanac, cartofi, ficat. Vitamina B12 se găseşte doar în alimentele de origine animală, cum ar fi: carne de vită, produse lactate, ouă, carne de pasăre, peşte, ficat, scoici, midii, stridii, caviar, caracatiţă.