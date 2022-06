Alimente care vă aduc un plus de potasiu în organism

Datorită faptului că potasiul stimulează eliminarea toxinelor, celulele vor fi bine hidratate, sănătoase și hrănite. Așadar, acesta este extrem de important în ce privește mișcarea și practicarea sporturilor. Mai mult decât atât, acest mineral oferă energie și reface nivelul de lichide și electroliți care scade atunci când transpirați. Totodată, potasiul facilitează transmiterea impulsurilor nervoase. Mușchii au nevoie de el pentru a se contracta și a se recupera după antrenament, arată dozadesanatate.ro. Un alt beneficiu al dietelor bogate în potasiu, dar sărace în sodiu este că sănătatea renală va fi mai bine protejată. Asemenea planuri alimentare stimulează circulația sanguină și îmbunătățesc filtrarea sângelui.







De asemenea, ele previn formarea pietrelor la rinichi. Pentru a obține potasiu, puteți consuma mangold, o legumă delicioasă și plină de vitamine, ea fiind unul dintre alimentele cele mai bogate în potasiu. La rândul său, avocado are un conținut semnificativ de magneziu, fibre, vitamina E și potasiu. În plus, avocado are un efect pozitiv asupra sistemului nervos, cardiac și a pielii. Cimbrul, în schimb, intră în categoria de alimente bogate în potasiu, conținând și ulei esențial de timol, flavonoide, aminoacizi, calciu, fier și vitamina C.





Fiind un antibiotic natural foarte potent, acesta întărește mijloacele naturale de apărare, combate indigestia și are un efect antiinflamator

Cu toate că bananele reprezintă alimentul la care se gândesc majoritatea oamenilor atunci când vine vorba de potasiu, există și alte fructe, legume și mirodenii care oferă acest mineral în cantități mari. De ce are nevoie organismul de potasiu? Pentru că, atunci când atinge cote alarmante, lipsa de potasiu poate provoca probleme de sănătate grave, cum ar fi deteriorarea sistemului nervos și a rinichilor sau complicații la nivelul inimii.