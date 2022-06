Greu de spart "zidul asiatic"! Elena Zaharia, răpusă de chinezoaica Chen Yi

Săptămâna aceasta, în Croaţia, au loc întrecerile puternicului turneu internaţional de tenis de masă WTT Contender Zagreb 2022, la startul căruia s-au aliniat şi opt sportivi şi sportive din România. Bătălia pentru medalii este însă extrem de dură!Chiar dacă este găzduită de o ţară aflată la marginea Uniunii Europene, competiţia de la Zagreb a atras ca un magnet foarte mulţi jucători şi jucătoare de valoare din Asia sau cu origini asiatice.O astfel de adversară i-a fost scoasă în cale, din păcate, pe tabloul de simplu feminin, constănţencei Elena Zaharia. Sportiva legitimată la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a întâlnit-o, în runda a doua, pe chinezoaica Chen Yi, în faţa căreia a cedat cu scorul de 1-3, ieşind rapid din cursa pentru podium.Soartă similară şi pentru alte trei românce. Andreea Dragoman a fost eliminată, scor 1-3, de Zhu Chengzhu (Hong Kong), în runda a treia, Adina Diaconu n-a reuşit să câştige niciun set în faţa indiencei Ayhika Mukherjee, 0-3 în runda a treia, în timp ce Irina Ciobanu s-a oprit în runda a patra, 2-3 în duelul cu Xu Yi, din China.Singura componentă a lotului României care mai are şanse la medalii este Bernadette Szocs, care, în 16-imi, o are drept adversară pe Jia Nan Yuan, o franţuzoaică născută în China.La dublu feminin, perechea Bernadette Szocs (România) / Sofia Polcanova (Austria) are şansa de a-şi asigura medalia de bronz dacă va câştiga partida din sferturi, programată vineri, 17 iunie, de la ora 11.00, în compania cuplului Kim Nayeong / Jeon Jihee (Coreea de Sud), iar la dublu mixt, Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu vor da piept cu germanii Franziska Schreiner şi Cedric Meissner, în faza optimilor.În turneul masculin, în proba de simplu masculin, România are doi reprezentanţi în 16-imi, Rareş Şipoş, care joacă în compania lui Robert Gardos (Austria), şi Ovidiu Ionescu, al cărui adversar este Chuang Chin-Yuan (Taipeiul Chinez).Finalele turneului de la Zagreb sunt programate duminică, 19 iunie, fiind transmise în direct pe canalul de YouTube WTT.XXXRomânia este prezentă la Europe U13 Challenge cu patru sportivi: Andreea Băiaşu, Alexandra Dicu, Robert Istrate şi Mihai Nagy, însoţiţi de antrenorii Alexandru Dincă şi Bogdan Albescu. Competiţia are loc la Podgorica (Muntenegru), între 16 şi 19 iunie, cuprinzând probe de echipe mixt şi simplu.În cadrul evenimentului cu echipe mixte, fiecare echipă este formată din doi băieţi şi două fete. În meciul de deschidere, se vor înfrunta la dublu mixt. Urmează duelul dintre fetele care nu au fost implicate în meciul de deschidere, iar al treilea în program este duelul dintre doi băieţi care nu au jucat dublu mixt. Ultimele două meciuri implică fetele şi băieţii care au jucat deja meciul de dublu mixt.Finalele sunt programate sâmbătă, 18 iunie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă