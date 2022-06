Tenis de masă / CSA Steaua Bucureşti a spulberat-o pe CSM Bistriţa în finala Superligii

Echipa feminină de tenis de masă CSA Steaua Bucureşti a câştigat ediţia 2021-2022 a Campionatului Naţional Superliga, după ce s-a impus în ambele manşe ale finalei cu scorul de 3-0 în faţa formaţiei CSM Bistriţa.CSA Steaua Bucureşti le-a avut în lot pe Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Roxana Istrate, Ioana Băiaşu, antrenori fiind Ionuţ Seni şi Alexandru Gheorghe, informează Federaţia Română de Tenis de Masă.„Sunt fericită că am câștigat titlul din nou. Anul acesta mi s-a îndeplinit visul și am câștigat toate probele posibile. Anul acesta am avut-o și pe Andreea Dragoman lângă mine și mă ajută, la fel ca în echipa națională. Mi-am făcut jocul așa cum mi-am dorit”, a declarat Bernadette Szocs.La CSM Bistriţa, Tania Plăian, Ioana Sîngerozan, Andreea Clapă şi Patricia Ianău sunt antrenate de Cristian Podar şi Marian Filipaş.CSA Steaua a făcut un pas important spre titlu şi la masculin, după victoria de sâmbătă, scor 3-0, în deplasare, cu CS Victoria Câmpulung Muscel.Returul va avea loc la Bucureşti, pe 11 iunie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă