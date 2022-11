Ananasul este recomandat în timpul sarcinii

De asemenea, ananasul este bogat în macro şi micronutrienţi, este mai mult de 80% apă şi conţine 13% carbohidraţi. În acelaşi timp, are o concentraţie foarte scăzută de sodiu şi grăsimi. În ceea ce priveşte zaharurile, conţine fructoză şi glucoză, asta ca să nu mai spunem de vitamina C, care întăreşte sistemul imunitar. Ca urmare, în 100 de grame de pulpă există aproximativ 300 de miligrame de vitamina C, mai mult decât este necesar pentru un adult. Gravidele au nevoie de 80 până la 85 de miligrame de vitamina C. Deci, o cană de ananas vă oferă deja 79 de miligrame. Specialiştii sunt de părere că trebuie să consumaţi ananas în timpul sarcinii pentru formarea colagenului, esenţial pentru dezvoltarea şi creşterea fătului. În primul trimestru, vitamina B6 prezentă în ananas ajută la combaterea greţurilor.

Consumul de ananas în timpul sarcinii nu este doar sănătos, ci şi recomandat de către medici, datorită aportului mare de vitamine şi minerale pe care acesta le conţine. În plus, acest fruct este un bun diuretic şi va ajuta la prevenirea retenţiei de lichide, în timp ce fibrele şi apa ajută la prevenirea constipaţiei enervante. Totodată, ananasul proaspăt oferă vitamina B şi C. Vitaminele din grupul B furnizează în mod natural acid folic pentru dezvoltarea neurologică a fătului.