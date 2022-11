Ananasul contribuie la pierderea în greutate

Dacă necesarul caloric a fost deja acoperit, acele o sută de calorii în plus pot fi o problemă. Consumul de ananas seara trebuie să fie ceva planificat, astfel încât aportul său să nu aibă un impact negativ pe termen mediu şi lung. Deci, 100 de calorii în plus în fiecare noapte înseamnă 700 de calorii suplimentare pe săptămână. Specialiștii spun că, în cadrul unei alimentaţii sănătoase şi variate, consumul de ananas contribuie la pierderea în greutate, indiferent de momentul în care are loc. Unul dintre avantajele sale este aportul redus de energie, deoarece fiecare felie oferă doar 42 calorii şi multă apă. În plus, ananasul conţine o enzimă numită bromelaină, a cărei asimilare este asociată cu beneficii metabolice

Ananasul are numai beneficii pentru sănătate. Unele persoane nu știu, însă, că aportul de ananas promovează inclusiv pierderea în greutate şi îmbunătăţeşte calitatea somnului. Datorită compoziţiei sale, fructul a fost obiectul multor studii, mai ales graţie relaţiei sale cu prevenirea bolilor. Ananasul este un fruct cu conţinut scăzut de calorii, care oferă vitamina C şi B, minerale, precum potasiul şi magneziul, precum şi antioxidanţi, fibre şi doze mici de proteine. În plus, este suculent şi are un gust dulce plăcut. Prin urmare, reprezintă o opţiune bună pentru a calma foamea pe timp de noapte. Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că porţia trebuie să fie moderată, întrucât în exces presupune un aport caloric peste cel recomandat.