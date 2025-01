Anotimpul virozelor respiratorii! Cum vă puteţi întări sistemul imunitar

Viroza reprezintă o boală infecţioasă virală a căii respiratorii superioare, care mai este cunoscută şi sub denumirea de rinofaringită sau mai simplu, răceală.Potrivit dr. Roxana Mirela Buiculescu, simptomele pot include secreţii nazale, strănut, tuse, dureri de gât, dureri de cap, oboseală sau lipsa poftei de mâncare.„Uneori apare temperatura, în special la copii şi la bătrâni. Dacă temperatura apare la adulţi sau este însoţită şi de tuse, atunci este vorba mai mult de o viroză respiratorie, numită gripă. Cu toate că există o mare asemănare între gripă şi viroza respiratorie sunt şi mari diferenţe. Gripa este cauzată de alt virus care poartă denumirea de virusul gripal, iar simptomele gripei sunt mult mai severe decât în cazul virozelor respiratorii obişnuite, ca: cefalee, temperatură mare a corpului de 39-40 grade, dureri musculare (mialgie), o stare generală alterată a organismului. Gripa apare, de obicei, o dată într-un sezon, pe când virozele respiratorii pot apărea de mai multe ori. Simptomele bolii în cazul ambelor forme sunt în mare legătură cu sistemul imunitar. Dacă ne-am format o imunitate foarte bună, nu vom face viroze respiratorii sau vom face o formă uşoară a bolii”, a explicat specialistul.În cele mai multe cazuri, atât viroza respiratorie, cât şi gripa durează între şapte şi zece zile, cu un apogeu la 3-4 zile de la debut.Dr. Buiculescu a precizat că virozele respiratorii pot avea o mulţime de complicaţii. Uneori, aceasta poate să dureze până la trei săptămâni, iar tusea continuă şi după această perioadă. Totodată, bolnavii pot suferi diferite inflamaţii ale urechii (otite), inflamaţii ale ochilor (conjunctivită), ale sinusurilor (sinuzită), inflamaţii la nivelul bronhiilor (bronşită) sau la nivelul lobilor pulmonari (pneumonie) şi chiar se poate ajunge la encefalită.Cum tratăm aceste viroze? „Antibioticele alopate nu sunt o soluţie de tratament. În primul rând, acestea nu sunt de folos în tratarea virozelor respiratorii, iar în al doilea rând produc chiar rău, pentru că distrug şi flora bună care ne protejează alături de cea patogenă. Tratamentul are rolul să amelioreze simptomele, dar nu scurtează sau vindecă răceala. În plus, se recomandă suplimente alimentare naturale cu rol de întărire a imunităţii, analgezice (de reducere a durerii), antipiretice (de reducere a febrei), antitusive (de reducere a tusei spastice, uscate, care apare în prima fază a virozei respiratorie)”, a completat medicul.Ca reguli de prevenţie a virozei respiratorie, constănţenii trebuie să îşi întărească sistemul imunitar, prin consumul de vitamine şi minerale naturale (vitamina C, zinc) şi mai ales printr-o dietă sănătoasă şi echilibrată.Foarte important este şi consumul de extracte naturale din fructe şi legume obţinute prin presare la rece, metodă prin care se păstrează cele mai mari cantităţi de vitamina C - principala vitamină cu rol de prevenţie şi de tratament în cadrul virozelor respiratorii.În acelaşi timp, este nevoie ca oamenii să consume cât mai multe lichide, pentru o bună hidratare, sub formă de apă, ceaiuri, siropuri naturale, tincturi din plante şi fructe de pădure. De asemenea, nu uitaţi nici de dieta bogată în factori nutritivi şi somnul de cel puţin 7-8 ore pe zi, dar înainte de toate, spălaţi-vă mâinile înainte de a servi masa sau ori de câte ori veniţi în contact cu alimentele. De cele mai multe ori, virozele respiratorii se transmit mai mult în colectivităţile de copii (la grădiniţă şi la şcoală), iar viruşii respiratorii trăiesc până la 18 zile.