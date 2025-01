Ceaiul de lămâie, un bun aliat împotriva răcelilor și gripei

Ceaiul de lămâie este doar una dintre numeroasele modalități în care vă puteți bucura de proprietățile nutritive și terapeutice ale acestor citrice. Potrivit specialiștilor, proprietățile antioxidante ale acestei băuturi sunt de-a dreptul remarcabile. În primul rând, pentru că are un conținut bogat în vitamina C și flavonoide, compuși naturali care au rolul de a combate radicalii liberi din organism. Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot cauza deteriorarea celulelor, ducând la îmbătrânirea prematură și la apariția unor boli cronice. Consumul regulat de ceai de lămâie poate crește nivelul de antioxidanți din organism și poate reduce riscul de boli cardiovasculare și alte afecțiuni asociate cu stresul oxidativ.Pe lângă proprietățile antioxidante, ceaiul de lămâie este cunoscut și pentru efectele sale antibacteriene și antivirale. Acesta conține compuși care pot inhiba creșterea anumitor bacterii și virusuri, lucru ce poate fi foarte util în prevenirea și tratarea unor infecții comune, cum ar fi răceala și gripa. Totodată, ceaiul de lămâie poate inhiba reproducerea virusului gripal, sugerând că acesta poate fi un remediu eficient în sezonul rece. În plus, are și proprietăți digestive, putând ajuta la îmbunătățirea funcției digestive, facilitând astfel procesul de digestie și alinând problemele precum indigestia sau constipația.