Lămâia și curcuma au numeroase proprietăți benefice pentru sănătate

În ciuda gustului acru, este unul dintre cele mai alcaline alimente, fiind ideal pentru echilibrarea pH-ului din sânge. În plus, proprietățile sale antibacteriene întăresc sistemul imunitar și reduc riscul de infecții și probleme respiratorii. Ingredientele de care aveți nevoie sunt următoarele: o cană de apă fierbinte, un sfert de linguriță de curcuma, zeama obținută din jumătate de lămâie, un praf de scorțișoară (opțional) și jumătate de linguriță cu miere. Puneți curcuma în cana cu apă fierbinte, apoi adăugați zeama de lămâie și după ce infuzia s-a răcit puțin, mierea de albine. Amestecați bine, deoarece curcuma are tendința să se lipească de fundul vasului, iar la final adăugați praful de scorțișoară.





Ceaiul de lămâie și curcuma are o mulțime de proprietăți benefice pentru sănătate. Deși nu este un remediu miraculos pentru a scăpa de kilogramele în plus, specialiștii susțin că persoanele care au consumat băutura au observat o îmbunătățire a metabolismului și și-au reglat apetitul. În plus, este o combinație cu proprietăți antioxidante și detoxifiante care contribuie la eliminarea deșeurilor din corp, prevenind numeroase afecțiuni. Totodată, are puține calorii, însă conține cantități considerabile de vitamine și minerale, fiind un supliment excelent în orice cură de slăbire. Curcuma, de exemplu, este extrem de apreciată pentru calitățile sale nutriționale și mai ales pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatoare. Lămâia, în schimb, este cel de-al doilea ingredient activ din această băutură sănătoasă care ameliorează problemele digestive și îmbunătățește metabolismul.Fructul conține vitamina C și pectină, o fibră naturală care reduce apetitul și reglează tranzitul intestinal.