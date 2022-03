Factori ce pot influența debutul răcelilor. Care sunt cele mai frecvente simptome

Potrivit dr. Mariana Hogea, răceala este o afecțiune autolimitatoare care durează, de obicei, cel mult zece zile. Desigur, este foarte important de menționat faptul că, deși denumirea sa poate crea confuzie, oamenii nu răcesc din cauza frigului. „Da, este adevărat că frigul și sezonul rece sunt legate de numeroase cazuri de răceală, dar acestea nu reprezintă motivul îmbolnăvirii. Răceala este o infecție ce poate afecta oameni de toate vârstele. Problema este că rinovirușii și coronavirușii sunt extrem de contagioși și se răspândesc cu ușurință. Cele mai frecvente simptome ale acestei infecții virale sunt strănutul și congestia nazală. Alte simptome comune se referă la ochii care lăcrimează intens și secrețiile nazale abundente, dar şi la durerile de cap sau cele de gât. Acestora li se adaugă oboseala și starea generală de rău. În unele cazuri, pacienţii pot simţi prezența mucusului în gât sau în piept. Cert este că atunci când răciţi, virusul care vă provoacă simptome se poate răspândi în mai multe moduri. De exemplu, când strănutați, tușiţi sau vorbiţi, virusul poate ajunge în aer. La fel se întâmplă și atunci când împrumutaţi obiecte sau atingeţi o persoană deja răcită. Acesta este un alt motiv pentru care răceala a fost întotdeauna asociată cu vremea rece, mai ales că atunci când este frig, oamenii tind să se adăpostească în locuri calde, unde există mulți oameni. Astfel, este favorizată răspândirea virusului”, a explicat medicul.





Faptul că este vorba despre o infecție virală nu exclude faptul că anumiți factori pot, însă, facilita îmbolnăvirea. Aici poate fi inclus statul în frig sau debutul sezonului rece. În primul rând, trebuie să înțelegeţi că, deși oamenii răcesc mai des iarna, răceala poate apărea în orice moment al anului. La fel se întâmplă și în cazul vârstei: oricine poate fi afectat de răceală. Cu toate acestea, incidența răcelii la copiii cu vârsta sub șase ani este mult mai mare. Acest lucru este cauzat de faptul că măsurile de igienă la această vârstă nu sunt eficiente, iar copiii intră des în contact la școală sau la joacă. Un alt factor de risc este existența unui sistem imunitar slab. În plus, dacă nu dormiţi suficient sau aveţi o lipsă de vitamina C, sistemul vostru imunitar este slăbit.





La ora actuală, răceala este una dintre cele mai frecvente boli ce pot apărea, și în special în sezonul rece, dar nu neapărat. De fapt, acesta este unul dintre cele mai comune motive pentru care oamenii merg la medicul de familie, iar copiii lipsesc de la școală. Totuși, știți de ce răciți și cum puteți să vă protejați mai bine? Unii specialiști sunt de părere că sunt persoane care asociază în mod greșit debutul unei răceli cu expunerea la temperaturi scăzute. O răceală este, de fapt, o infecție virală, aceasta fiind una dintre cele mai frecvente boli și apare, în general, din cauza rinovirusului și coronavirusului.