Aveți pete solzoase, pielea înroșită și mătreață? Dermatita seboreică poate fi de vină

Și uleiul esențial de arbore de ceai este unul dintre cele mai bune remedii naturale pentru dermatita seboreică, deoarece aplicarea sa reduce disconfortul, cum ar fi mâncărimea, roșeața și petele solzoase. Încercați să diluați 5-6 picături de ulei esențial de arbore de ceai în câteva linguri de ulei de măsline sau ulei de nucă de cocos. Apoi, aplicați tratamentul pe zonele afectate de dermatită. Masați-l câteva minute și lăsați-l să acționeze. Clătiți zona după 15 sau 20 de minute. La rândul ei, vitamina E are efecte antioxidante și antiinflamatoare, eficiente în controlul simptomelor dermatitei. În acest sens, consumul și aplicarea topică a vitaminei E prezintă o serie de beneficii pentru sănătatea pielii. În acest caz special, ajută la reducerea inflamației și iritației scalpului. În plus, facilitează detașarea pielii moarte și accelerează refacerea țesuturilor afectate. Puteți opta pentru o capsulă de vitamina E pe care o diluați în șamponul vostru obișnuit. Dacă preferați această variantă, combinați conținutul unei capsule de vitamina E cu o lingură de ulei de cocos și folosiți preparatul pentru a masa părțile afectate ale scalpului. Datorită conținutului său ridicat de acizi grași omega-3, aminoacizi și antioxidanți, uleiul de avocado este ideal împotriva dermatitei seboreice și altor afecțiuni ale pielii. În pllus, masarea acestuia pe pielea capului ajută la calmarea roșeții, a arsurilor și a mâncărimilor.





În linii mari, tratamentele pot menține simptomele sub control, dar boala nu poate fi vindecată complet. Prin urmare, cei care suferă de aceasta ar trebui să ia câteva măsuri de bază pentru a reduce reapariția focarelor. Potrivit dr. Gabriela Pârvulescu, remediile pentru dermatita seboreică vizează reducerea simptomelor, cum ar fi petele solzoase, pielea înroșită și mătreața. În plus, acestea facilitează detașarea celulelor moarte și reduc la minim producția excesivă de sebum. De mare ajutor în astfel de situații poate fi gelul de aloe vera, care oferă hidratare și calmare scalpului afectat de dermatită seboreică. De fapt, gelul pe care îl conține planta de aloe vera are aplicații benefice pentru sănătatea pielii. Conform cercetărilor, extractele de aloe vera sunt utile în tratamentul dermatitei seboreice. În același timp, pe lângă calmarea simptomelor, ele previn apariția focarelor acestei boli. Dacă preferați să utilizați forma naturală, extrageți gel proaspăt de aloe vera și aplicați-l pe zonele afectate și repetați procedeul în fiecare zi până când observați o îmbunătățire.