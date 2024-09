Beneficiile ceaiurilor asupra organismului uman

Specialiștii susțin că fitoterapia este o formă de medicină alternativă sau complementară care utilizează plante medicinale sau extracte din plante pentru a trata sau preveni diverse afecțiuni și tulburări de sănătate. Această practică are o istorie lungă și vastă, fiind utilizată în diferite culturi din întreaga lume de mii de ani. Potrivit specialiştilor, plantele medicinale sunt folosite pentru a trata diverse afecțiuni, începând de la probleme comune, cum ar fi răcelile și gripa, până la afecțiuni mai grave, cum ar fi bolile cronice. Practic, fiecare plantă medicinală are compuși activi unici care pot avea diverse efecte asupra corpului uman.De exemplu, anumite plante pot fi de ajutor dacă suferiţi de migrene: spilcuţa, brusturele dulce, menta, extractul de salcie, ghimbirul, ceaiul verde, valeriana etc. La rândul lor, uleiul de mentă, rădăcina de ghimbir, chimenul, rostopasca, rădăcina de lemn-dulce, armuraiul și turmericul pot fi de ajutor persoanelor care se confruntă cu refluxul gastroesofagian. Apoi, uleiul esențial de lavandă, ghimbir sălbatic, bergamotă, dar și uleiul de trandafir, de ylang-ylang, cel de muşeţel, de portocală dulce, de grapefruit sau de iasomie pot fi de folos persoanelor depresive, dacă sunt folosite în aromaterapie sau la masaj.