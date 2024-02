Ceaiuri care vă ajută să nu mai fiți stresați

Ceaiurile din plante pot îmbunătăți starea de sănătate deoarece pot avea efecte terapeutice. Acestea pot ajuta la: reducerea stresului, diminuarea anxietății și la asigurarea unui somn mai odihnitor. În funcție de persoană, pot avea efecte diferite, fiind influențate de nivelurile de stres și papilele gustative. Potrivit specialiștilor, ceaiurile din plante conțin mai multe tipuri de compuși antiinflamatori naturali, cum ar fi: antioxidanți, care protejează organismul împotriva stresului, compuși antivirali și antibacterieni. De asemenea, pot include ierburi, care pot reduce riscul apariției cheagurilor de sânge, a hipertensiunii arteriale și pot reduce inflamația. De pildă, ceaiul verde este plin de antioxidanți polifenoli, despre care se știe că oferă multe beneficii pentru sănătate. Aceștia pot oferi protecție împotriva stresului oxidativ, care ar putea deteriora celulele. Ceaiul verde, în schimb, poate îmbunătăți funcțiile creierului, cum ar fi: starea de spirit, memoria și timpul de reacție, datorită aminoacidului L-teanină, care funcționează alături de cofeina găsită în ceai. În plus, consumul regulat de ceai verde poate aduce beneficii sănătății inimii și ar putea reduce riscul de apariție a bolilor de inimă. La rândul său, ceaiul de roiniță este printre cele mai bune ceaiuri împotriva stresului. Roinița este o plantă medicinală recomandată ca remediu natural împotriva problemelor de somn și anxietății. Ceaiul preparat din frunzele de roiniță vă poate ajuta să vă relaxați și are un efect pozitiv asupra stării de spirit. De asemenea, ceaiul de rozmarin ar putea avea efecte benefice asupra sănătății cognitive. Unii experți susțin că ar putea fi eficient în tratarea bolii Alzheimer, compușii săi putând ajuta la reducerea inflamației, prevenirea ulcerului și îmbunătățirea sănătății generale a creierului. Totodată, ceaiul de floarea pasiunii are un gust blând, ceea ce îl face o opțiune bună pentru un amestec de ceai de plante.