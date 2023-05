Ce ceaiuri trebuie să beți, în funcție de grupa de sânge pe care o aveți

În ultimii ani, cercetările specialiștilor au evidențiat faptul că fiecare grupă de sânge are anumite particularităţi în privinţa alimentaţiei, care pot influenţa starea de sănătate a persoanei respective. De exemplu, susțin medicii, sunt anumite produse care pot reduce vitalitatea organismului sau, dimpotrivă, pot fi un boost pentru sănătate. Din această categorie fac parte şi ceaiurile, care pot fi selectate în funcţie de beneficiile pentru fiecare grupă sanguină în parte. Oamenii cu grupa de sânge zero au o apetenţă crescută pentru produsele din carne şi ar trebui să evite laptele și glutenul. În general, ei fac față foarte bine stresului, însă pot avea probleme cu acidul gastric. Din această cauză, cele mai indicate ceaiuri sunt din ghimbir, ginseng, ceai verde, pătrunjel și măceșe.Persoanele care au grupa de sânge A sunt foarte emoționale și analitice, se stresează foarte ușor, de aceea au niveluri mari de cortizol, hormonul stresului. Pentru ei este recomandat ceaiul de iasomie, coada șoricelului, gălbenele, cimbru, măceșe sau sunătoare. Dacă intrați în categoria grupei B, aveți un metabolism lent, sunteți predispuși la boli autoimune, probleme de greutate, oboseală cronică și insomnii. Din acest motiv, ar trebui să consumați ceai de merişoare sau ceai verde. Cei care au grupa de sânge AB sunt intuitivi, fac față foarte bine stresului și au un libido scăzut, deci ar trebui să consume mai ales ceaiuri din plante verzi, precum mentă sau lemn de santal.