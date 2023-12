Castravetele este unul dintre cele mai eficiente remedii împotriva cearcănelor

Cearcănele nu sunt plăcute pentru nimeni. Specialiștii spun că acestea apar, în general, pentru că pielea de sub ochi este subțire și delicată, iar pe măsură ce îmbătrâniți, atât aceasta, cât și stratul de grăsime de sub ochi se subțiază, crescând vizibilitatea vaselor sanguine din această regiune. În plus, lumina solară poate agrava aspectul cearcănelor, provocând deteriorarea pielii. Deseori, cearcănele pot fi cauzate de reacțiile alergice la anumite substanțe din aer, precum praful sau mătreața animalelor de companie, dar și de obiceiuri ca frecatul excesiv al ochilor. De asemenea, alergiile și sensibilitățile alimentare favorizează apariția acestei probleme. Alteori, însă, cearcănele pot fi consecința moștenirii noastre genetice. În general, această trăsătură este mai frecventă în rândul celor cu tenul deschis și cu ochii adânciți în orbite.Uneori, vasele sanguine de sub ochi au tendința să se dilate și să se umple cu sânge, ceea ce poate provoca apariția cearcănelor.În acelaşi timp, consumul excesiv de sare, fumatul și anumite medicamente reprezintă cauze frecvente ale retenției de apă, în timp ce lipsa somnului vă poate face tenul să pară mai palid, crescând vizibilitatea vaselor sanguine de sub piele. Din fericire, în ziua de azi aveţi la dispoziție numeroase remedii pentru a reduce temporar aspectul cearcănelor. Grație proprietăților sale astringente, castravetele reprezintă unul dintre cele mai eficiente remedii împotriva cearcănelor. De asemenea, compresele reci cu lapte reprezintă unul dintre cele mai bune remedii pentru a reduce inflamațiile și cearcănele. Roșiile sunt extraordinare pentru cearcăne, întrucât conțin antioxidanți ce pot ameliora aspectul acestei imperfecțiuni.