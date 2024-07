Ceaiul de coada-calului vă întărește sistemul imunitar

Ceaiul de coada-calului are o serie de beneficii. În primul rând, îmbunătățește imunitatea, reduce inflamația, îmbunătățește funcția cognitivă, ameliorează problemele respiratorii, protejează oasele, promovează sănătatea orală, detoxifică organismul, previne anemia, menține diabetul sub control și promovează sănătatea părului. Una dintre cele mai interesante cercetări referitoare la coada-calului este legată de cancer, deoarece antioxidanții găsiți în această plantă arată efecte semnificative împotriva radicalilor liberi, produse secundare periculoase care pot provoca inflamații, durere și pot aduce boli grave. Potrivit specialiștilor, această plantă este anti-bacteriană și anti-septică, ceea ce înseamnă că extractul poate proteja împotriva invaziei agenților patogeni străini care pot compromite sistemul imunitar. În plus, acționează ca un expectorant, curățând mucusul în care bacteriile pot sa se depună și să crească, contribuind, de asemenea, la întărirea sistemului imunitar și ameliorarea inflamației, având ca rezultat o respirație mai ușoară. Gargara cu ceai de coada-calului poate fi de ajutor în cazul amigdalelor inflamate și a ulcerațiilor de la nivelul gurii. De asemenea, coada-calului se găsește în diferite creme și produse de frumusețe pentru a reduce acneea, eczemele sau psoriazisul și pentru prevenirea îmbătrânirii premature.