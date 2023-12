Puțini știu că trandafirii nu sunt folosiți doar într-o gamă largă de produse cosmetice, pentru parfumul lor, dar au o mulțime de beneficii pentru sănătate. Potrivit specialiștilor, consumul de ceai din petale de trandafiri poate fi un remediu pentru: dureri de stomac și probleme digestive, oboseală și îmbunătățirea somnului, iritabilitate și schimbări de dispoziție, crampe menstruale și manifestările menopauzei. Toate acestea pentru că petalele acestor flori sunt o sursă bună de vitamina C, fier, calciu, vitamina A și vitamina E. De asemenea, petalele de trandafiri sunt bogate în fitonutrienți, niște compuși vegetali cu proprietăți antioxidante.Unii cercetători consideră că un aport suficient de fitonutrienți poate reduce cu până la 40% riscul de cancer. Totodată, ceaiul de trandafiri conține o cantitate mare de vitamina C - un antioxidant vital pentru capacitatea de vindecare a organismului și pentru lupta împotriva infecțiilor. În plus, susțin medicii, vă ajută și la ameliorarea simptomelor răcelii, printre care se numără tusea și congestia nazală.Cercetările arată că aroma ceaiului de trandafiri poate reduce stresul și anxietatea. Pe de altă parte, antioxidanții conținuți sunt compuși care ajută la combaterea radicalilor liberi. Polifenolii sunt principala sursă de antioxidanți din ceaiul de trandafiri, motiv pentru care dietele bogate în polifenoli pot juca un rol în prevenirea unor tipuri de cancer, boli de inimă, diabet de tip 2, în timp ce protejează și creierul împotriva bolilor degenerative.