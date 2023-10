Cele mai recomandate remedii naturiste pentru sinuzită

De regulă, sinuzita acută se tratează sub supraveghere medicală, iar infecția bacteriană necesită administrarea de antibiotice. Pentru cazurile nu foarte grave sau cele cronice, activate de alergii, multe persoane recurg la soluții naturale, care să diminueze simptomele și să ajute la curățarea mucusului în exces din sinusuri. Iată ce remedii naturiste pentru sinuzită poți încerca!Uleiurile de eucalipt și mentă se folosesc în special pentru descongestionarea nazală. Aroma lor puternică ajută la diminuarea cantității de mucus și grăbește eliminarea acestuia. Uleiurile pot fi aplicate la baza nărilor sau masate pe zona dureroasă, unde sinusurile sunt inflamate. De asemenea, ceaiul de mentă va încălzi tractul respirator, iar aburii vor ajuta la fluidizarea mucusului. În plus, ceaiul de mentă este și o modalitate excelentă de hidratare a organismului. Încălzește 250 ml de apă și, când clocotește, oprește focul și pune un pliculeț de ceai de mentă în ibric. Lasă să se infuzeze 5 minute, apoi toarnă ceaiul într-o cană și bea-l fierbinte sau cât de cald îl suporți.Probabil că nu mai este un mit faptul că usturoiul este un bun antioxidant și mărește capacitatea de apărare a organismului, contribuind la o mai bună funcționare a sistemului imunitar. Când ai sinuzită, adaugă usturoi proaspăt în cât mai multe dintre preparatele pe care le consumi: peste o farfurie cu supă, o tocăniță sau o friptură. Iar pe lista cu remedii naturiste pentru sinuzită se numără și inhalațiile cu mușețel sau cu sare, deoarece aerul cald are efecte benefice în ce privește congestia nazală.