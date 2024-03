Ciuboțica cucului are acțiune antispastică şi sedativă

O plantă medicinală răspândită prin pășuni şi fânețe şi folosită în scopuri medicinale este ciuboțica cucului (primula), de la care se folosesc atât florile, cât și frunzele și rădăcina. Potrivit specialiştilor, aceasta are acțiune antispastică, emolientă, sedativă, cicatrizantă, calmantă, sudorifică. Este recomandată în caz de: tuse, gripă, astm bronșic, cefalee, migrene, nevralgii, pneumonie, disfuncții gastrointestinale, boli cardiace ori tulburări nervoase. În general, rădăcina este mai eficientă în influențarea funcției căilor respiratorii, datorită conținutului mai mare de saponină.Rădăcina este folosită ca un expectorant în cazul răcelilor și inflamației căilor respiratorii, iar saponinele stimulează mișcarea mucociliară, permițând excreția mucusului din căile respiratorii. Pe lângă efectele mucofluidificante, expectorante și antitusive, primula are și un efect antiinflamator, diuretic și ușor sedativ. Preparatele medicamentoase sunt indicate în inflamațiile uscate ale căilor respiratorii și prin producerea de secreții de vâscoză însoțite de o expectorație mai slabă. Pentru aplicarea efectului expectorant, ciuboțica-cucului poate fi utilizată în combinație cu unele medicamente. Mare atenţie, însă! Supradozajul cu primula are efecte toxice și poate provoca tulburări de stomac, greață și diaree. În plus, pentru cei alergici, la ei pot apărea reacții cutanate.