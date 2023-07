Contraceptivele orale trebuie luate mereu la aceeaşi oră

Nu vă doriţi, încă, să deveniţi mamă? În aceste condiții, trebuie să știți că este nevoie să vă protejați împotriva sarcinilor nedorite. La ora actuală, una dintre cele mai populare metode contraceptive, pilulele anticoncepționale, acționează diferit în funcție de perioada în care sunt administrate. Contraceptivele orale combinate sunt preparate din estrogen si progesteron sintetic, iar efectul contraceptiv este datorat inhibării ovulației.În același timp, modifică învelișul intern al uterului, denumit si endometru, făcând implantarea puțin probabilă și îngroașă mucusul de la nivelul colului uterin, îngreunând, astfel, trecerea spermatozoizilor în cavitatea uterină și trompele uterine. Specialiștii susțin că dacă întârziați mai mult de câteva ore să vă luați pilula, ar trebui să folosiți o a doua metodă de contracepție, precum prezervativul. Asta pentru că, de obicei, efectul unei pilule durează 24 de ore. Atunci când pastila este luată mai târziu, corpul femeii are timp să devină din nou fertil și să elimine ovulul. De asemenea, dacă are contact sexual atunci când întârzie să ia pilula, are mai multe șanse să rămână însărcinată. De aceea, medicii recomandă ca anticoncepționalele să fie luate cam la aceeași oră, în fiecare zi.Potrivit dr. Doina Petrachi, în ceea ce privește efectul pilulelor asupra siluetei, părerile sunt împărțite. De exemplu, contraceptivele care conțin cantități mari de estrogen pot cauza retenția de apă și creșterea în greutate, însă versiunile îmbunătățite conțin doze mai mici de estrogen, deci nu favorizează îngrăşarea. Un studiu a descoperit că femeile care folosesc pilule anticoncepționale au o densitate osoasă cu 6% mai mică decât cele care nu folosesc. Masa osoasă este afectată, însă, în cazul celor care folosesc anticoncepționale pe bază de progesteron, cele care conțin estrogen având proprietatea de a îmbunătăți densitatea osoasă. „Femeile trebuie să ştie că cele care folosesc contraceptive hormonale sunt mai predispuse la tromboembolisme, însă gradul de risc depinde şi de pilulele pe care le folosiţi: cele care conţin drospirenonă (un tip de progesterone artificial) cresc de trei ori riscul apariţiei unui cheag de sânge, spre deosebire de cele care conţin un alt tip de progesteron”, a precizat medicul. În ceea ce priveşte riscul de cancer, în cazul femeilor care folosesc acest tip de contracepţie, experţii au opinii diferite şi nu s-a ajuns încă la o concluzie clară. Un studiu american a descoperit că femeile care folosesc pilule contraceptive au un risc cu 65% mai mare de a dezvolta cancer la sân. Un altul a demonstrat opusul teoriei anterioare- conform acestui studiu, riscul de cancer nu este influenţat de anticincepţionale, ci de istoricul medical.Conform unui studiu făcut în Australia, femeile care utilizează contraceptive orale, au materia cenuşie mai dezvoltată cu 3% la nivelul cortexului prefrontal, regiunea creierului responsabilă cu memoria şi luarea deciziilor.