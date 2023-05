Cum să ne protejăm pielea în timpul expunerii la soare

Pentru producerea vitaminei D, care este atât o vitamină, cât şi un hormon ce poate fi produs de organism, pielea trebuie expusă la raze UV-B pentru o perioadă de aproximativ 10 minute, în zilele de vară.





Iarna, chiar şi când sunt zile însorite, razele UV-B pătrund cu greu atmosfera. Astfel, se recomandă suplimentarea alimentaţiei cu alte surse de vitamina D. De asemenea, trebuie să mai ţineţi cont că razele UV-B nu penetrează sticla. Prin urmare, condusul sau statul în spatele unei ferestre nu aduc niciun beneficiu din acest punct de vedere.





Pe lângă efectele benefice, expunerea la soare, mai ales în cazul nefolosirii unei protecţii adecvate, provoacă îmbătrânirea prematură a pielii. Totodată, expunerea la soare creşte riscul de producere a melanomului, cea mai mortală formă de cancer de piele. Pentru o protecție adecvată, trebuie respectate câteva reguli elementare. Este vorba de evitarea orelor periculoase (între 11 AM și 16 PM), atunci când radiaţia solară este extrem de puternică, protejarea capului cu o pălărie şi a ochilor cu ajutorul ochelarilor de soare şi hidratarea suficientă. Alt aspect ţine de aplicarea unei creme adecvate care are rolul de protecţie împotriva razelor periculoase. O cremă potrivită include atât protecţie UV-A, cât şi UV-B şi are un factor de protecţie solară (FPS sau SPF) de peste 12. Majoritatea utilizatorilor vor fi protejaţi de o cremă cu FPS 30, aplicată corect şi reîmprospătată o dată la două ore.





În ciuda riscurilor sale mediatizate, expunerea la soare este indispensabilă sănătăţii. Un studiu al Universităţii din Edinburgh informează că, în afară de importanţa lor majoră în sintetizarea vitaminei D, razele solare reduc tensiunea arterială, riscul de atac de cord şi prelungesc viaţa. Sub acţiunea razelor UV se eliberează oxidul de azot, o substanţă care are un rol important în scăderea tensiunii.