Florile lui Bach sunt utile Ã®n caz de epuizare, tristeÈ›e È™i stres

Florile utilizate sunt următoarele: Castanea sativa, cunoscută și sub numele de castan dulce, căreia i se atribuie o acțiune revitalizantă în situații de epuizare fizică și mintală intensă. Ulmus procera, în schimb, este cunoscut și sub denumirea de ulm sau ulm alb și este folosit în cazuri extreme de epuizare. La rândul lui, măslinul este eficient pentru cei care se simt epuizați de mult timp, iar muștarul sălbatic se aplică cel mai adesea atunci când există melancolie și pesimism. Aesculus hippocastanum este o floare cunoscută sub numele de castanul calului sau castan alb și este consumată pentru a aborda gândurile recurente, adică acele idei care, de exemplu, apar noaptea și îngreunează odihna.





Voi știți la ce vă pot folosi florile lui Bach? În primul rând, susțin specialiștii, ele sunt foarte utile în caz de epuizare, tristețe, stres și lipsă de vitalitate. Apoi, aceste plante reprezintă unul dintre cele mai frecvente remedii naturale, pentru tratarea a diferite afecțiuni, cuprinzând mai multe esențe de origine vegetală care nu au contraindicații sau efecte adverse. Din acest motiv, sunt recomandate și copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și animalelor de companie. Cu toate acestea, rezultatele diferitelor studii nu susțin succesul atribuit de medicina naturistă. Deși consumul lor a devenit o practică obișnuită, datele empirice contrazic aceste presupuse avantaje. Acest lucru este confirmat de analize sistematice, precum cea efectuată de un grup de cercetători austrieci. Printre problemele pentru care acest remediu a fost utilizat în mod obișnuit se numără sentimentele de angoasă, disperare și epuizare.