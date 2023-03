Hipomania se manifestă prin multă energie și euforie

Uneori, hipomania poate fi confundată cu mania din tulburarea bipolară, dar există unele diferențe. Înainte de toate, trebuie să știți ce este hipomania, care împărtășește anumite trăsături cu mania, unul dintre simptomele tulburării bipolare ce determină persoanele diagnosticate să experimenteze niveluri ridicate de energie și euforie. Cu toate acestea, are o durată mai scurtă și poate apărea din cauza anumit tip de tulburare mintală. Academia Regală Spaniolă (RAE) menționează că tratamentul va depinde de factorul declanșator. Simptomele hipomaniei sunt similare cu cele ale maniei, doar că în acest caz au o durată mai scurtă în timp. De ce spunem similare și nu identice? Deoarece hipomania nu provoacă psihoză, lucru care se poate întâmpla în manie.Specialiștii susțin că hipomania trebuie să dureze cel puțin patru zile consecutive și să aibă următoarele semne: multă energie și euforie, somn mai puțin decât de obicei, stima de sine crescută într-un mod excesiv, gânditul și vorbitul mult mai repede decât de obicei, comportamente impulsive față de activități periculoase. Acestora li se adaugă activitățile intense în sfera socială, de muncă sau sexuală. În plus, persoana cu hipomanie se schimbă radical și nu mai este cine a fost. Cauzele apariției bolii sunt legate de tulburarea de bază, precum bipolaritatea. Ele sunt, de asemenea, legate de timp și sezonalitate, prezentând uneori tipare. Unele cazuri de hipomanie au fost observate la persoanele care iau medicamente pentru depresie. În plus față de aceste cauze, factorii de risc ai hipomaniei includ: stresul prelungit, depresia, schimbările în obiceiurile de somn, abuzul de alcool etc.