De-a lungul timpului, oamenii au folosit igname pentru a trata o varietate de probleme de sănătate, inclusiv simptomele menopauzei, sindromul premenstrual, durerile reumatice, precum și alte afecțiuni. Oamenii de știință susțin că efectele sale sunt legate de scăderea stresului oxidativ, suprimarea transformării maligne, prevenirea evenimentelor inflamatorii, stimularea proliferării celulare și reglarea răspunsului imun al celulelor T, rezultând astfel efecte antidiabet, anticancer, neuroprotectoare și cardioprotectoare, imunomodulatoare, estrogenice și de protecție a pielii. În același timp, rădăcina de ignamă sălbatică are o serie de efecte benefice pentru sănătate: calmează simptomele specifice menstruației și menopauzei. Această plantă este extrem de benefică pentru sistemul reproducător al femeii. Proprietățile sale antispasmodice, alături de cele antiinflamatoare, fac din ignama sălbatică un remediu eficient în tratarea crampelor menstruale și a durerilor pelviene cronice, dar și a insomniilor, nervozității și durerilor articulare. În plus, ea stimulează funcționarea bilei și a ficatului, contribuind astfel la sănătatea digestivă. Aceste două organe sunt esențiale pentru digestia alimentelor. De asemenea, aceasta are și o cantitate moderată de fibre, care sunt esențiale pentru menținerea unui sistem digestiv sănătos. Fibrele ajută la reglarea tranzitului intestinal și pot contribui la prevenirea sau ameliorarea constipației.