Încălțămintea de proastă calitate duce la suprasolicitarea şi inflamarea picioarelor

Vara este sezonul în care toată lumea își accesorizează ținutele cu sandale comode și balerini colorați, acestea fiind perechile de încălțăminte care nu lipsesc din garderoba niciunei femei. Ceea ce nu știți, însă, este că talpa plată, care nu are o formă adaptată structurii piciorului, poate determina apariția, de la o vârstă fragedă, a unor afecțiuni degenerative grave. „Talpa piciorului are în structura sa ceea ce noi numim bolta plantară sau arcul piciorului. Este acea scobitură care există între călcâi și degete și care are un rol extrem de important în postura corectă a corpului. De cele mai multe ori, încălțămintea cu talpă plată nu respectă anatomia piciorului, deoarece nu are o formă care să susțină bolta plantară. Acest lucru va determina aplatizarea acestei structuri, care va avea un efect asupra întregii arhitecturi a piciorului, inclusiv asupra tălpii, genunchiului, șoldului și coloanei”, explică fizioterapeutul Bogdan Goga.De asemenea, specialistul avertizează că încălțămintea de proastă calitate va determina o postură incorectă, vicioasă, care va conduce către suprasolicitarea piciorului și inflamarea fasciei. Acest lucru va favoriza apariția oboselii și, în final, a durerii. În timp, va avea loc o acumulare de calciu pe porțiunea suprasolicitată, care va determina apariția ciocurilor în călcâi, formațiuni extrem de dureroase. În plus, purtarea unor astfel de încălțări, pe o durată mai lungă de timp, de câțiva ani, va determina o îmbătrânire accentuată a țesuturilor și apariția reumatismelor degenerative: gonartroza, coxartroza, spondiloza, dar și probleme la nivelul coloanei, de tipul herniei de disc.