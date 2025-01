Laptele de ovăz conține multe proteine, fibre, vitamine și minerale

Laptele de ovăz este una dintre cele mai populare alternative de lapte fără lactoză, consumat des de persoanele care au alergii la lactoză, soia sau nuci. Potrivit specialiștilor, acesta este făcut din cereale, nu conține lactate și este potrivit pentru vegani. Produsul este realizat din înmuierea crupelor integrale tăiate sau întregi în apă, amestecând și strecurând lichidul rezultat. În timp ce laptele de nuci este făcut într-un mod similar, ovăzul este mai solubil și absorbe mai multă apă - atunci când amestecul este strecurat, mai mulți nutrienți din ovăz rămân în lapte decât în laptele de nuci procesat în mod similar. Deoarece ovăzul are o mare putere nutrițională, laptele obținut conține proteine, fibre, vitamine și minerale. În timp ce unii dintre nutrienți sunt lăsați în pulpa solidă care este creată din amestecarea și strecurarea ovăzului, rămân fibre solubile, care conțin beta-glucan. În plus, laptele de ovăz conține vitamina B și este adesea îmbogățit cu vitaminele A și D, calciu și fier (în plus față de cantitatea care se găsește în mod natural în ovăz). Totodată, el este bogat atât în macro, cât și în micronutrienți.