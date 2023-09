Laptele semi-degresat are mult mai puține calorii decât cel integral

În prezent, există mai multe tipuri de lapte în comerț, laptele degresat fiind o variantă de luat în calcul. Potrivit specialiștilor, cel semi-degresat are mult mai puține calorii decât cel integral. Cu toate acestea, tot mai multe dovezi științifice indică faptul că laptele integral are un efect mai pronunțat atunci când vine vorba de pierderea kilogramelor în plus. Specialiștii sunt de părere că, uneori, la laptele cu conținut scăzut de grăsimi sau degresat se adaugă arome precum ciocolată, căpșuni și zaharuri pentru a compensa pierderea gustului atunci când se elimină grăsimea. În aceste cazuri, conținutul de zahăr poate crește cu până la 14 g la 250 ml de lapte. Laptele semi-degresat conține numeroase substanțe nutritive precum calciu, magneziu, fosfor, sodiu, zinc și potasiu. În ceea ce privește conținutul de vitamine, acesta este bogat în vitaminele A, B2, B3, B6, B12 și D, precum și tiamină și folat.De asemenea, este sărac în calorii și are un nivel scăzut de colesterol și grăsimi. Deoarece laptele semi-degresat conține mai puțin de un gram de grăsime este o opțiune pentru cei care au colesterolul mărit. Acesta este un factor de risc pentru boala coronariană, care poate provoca accident vascular cerebral, atac de cord, insuficiență cardiacă și hipertensiune arterială. Deși laptele semi-degresat conține mai puține grăsimi decât laptele integral, asta nu înseamnă că este sărac în nutrienți. De fapt, conține puțin mai mult calciu decât laptele integral, acest lucru datorându-se faptului că nutrientul din lapte se găsește în partea lui apoasă, mai degrabă, decât în conținutul său de grăsimi. Prin urmare, prin eliminarea unei părți din grăsime, proporția totală de calciu din lapte este crescută.