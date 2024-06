Suferiți de anemie? În acest caz, trebuie să știți că loboda vă poate ajuta să vă puneți mai repede pe picioare, datorită conținutului ridicat de fier, ceea ce înseamnă că poate spori nivelul de fier din organism, contribuind la tratarea anemiei. Bineînțeles, tratamentul recomandat de medic nu trebuie neglijat, loboda fiind folosită complementar acestuia. La fel ca spanacul, această plantă are cantități semnificative de acid oxalic, ceea ce înseamnă că persoanele care suferă de pietre la rinichi, calculi biliari sau gută ar trebui să evite consumul excesiv sau frecvent de preparate cu lobodă. De asemenea, daca preferați să mâncați lobodă gătită, cea mai ușoară soluție este să o preparați sub formă de ciorbă, un fel de mâncare ușor și răcoritor pentru vară. Totodată, puteți combina loboda în diverse mâncăruri, împreună cu alte verdețuri, cum ar fi spanacul, urzicile, sfecla roșie sau păstârnacul. În plus, se poate consuma lobodă și sub formă de infuzie din frunzele uscate, pentru a curăța rinichii și vezica urinară. Cu toate acestea, specialiștii recomandă să profitați de lobodă și în stare crudă, în salate sau sucuri proaspete. Pentru preparare, se spală sub jet puternic de apă rece, apoi se lasă la uscat într-o sită și se șterge cu un prosop uscat, dacă se dorește accelerarea procesului de uscare.