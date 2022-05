Mare atenție, unele bacterii vă pot pune viaţa în pericol! Iată ce spun specialiștii

Lista indică, de asemenea, necesitatea ca laboratoarele medicale să dezvolte constant medicamente antibiotice pentru a face față în mod eficient fiecărei amenințări.





Așadar, printre cele mai periculoase bacterii pentru oameni se numără Acinetobacter baumannii. Potrivit dr. Lucia Negru, acesta este poate cel mai rezistent microorganism din zilele noastre și mii de oameni mor anual ca urmare a infectării cu această bacterie, care are multiple mecanisme de rezistență la medicamentele existente. Conform numeroaselor investigații, bacteria are capacitatea de a sintetiza un număr mare de enzime care inhibă antibioticele. De asemenea, a generat modificări ale proteinelor de pe suprafața sa pentru a preveni acțiunea medicamentelor. De parcă nu ar fi de ajuns, are diferite pompe pentru a elimina antibioticele care intră în citoplasmă.





„Persoanele care au ghinionul de a se îmbolnăvi vor suferi de o pneumonie agresivă, care va fi însoțită de o infecție puternică a tractului urinar. Totodată, bacteriile pot provoca infecții ale rănilor și abcese în multe organe. Desigur, pe lângă această bacterie nemiloasă, mai există şi altele, iar Pseudomonas aeruginosa este una dintre ele. Din nefericire, atacurile acestui agent patogen sunt foarte variate și, prin urmare, uneori este dificil de detectat. De regulă, acest eșantion de bacterii periculoase este asociat cu pacienții imunocompromiși, de exemplu cu SIDA sau cu fibroza chistică”, a explicat medicul.





De asemenea, termenul de enterobacteriaceae grupează o familie de microorganisme care provoacă boli ce afectează sistemul digestiv și excretor (adică afectează colonul, stomacul și intestinele). Acest grup de bacterii periculoase este responsabil de gastroenterita copilăriei, salmonella, febra tifoidă și dizenteria bacilară. În plus, poate provoca și alte afecțiuni, cum ar fi infecții severe ale tractului urinar (atunci când colonizează alte țesuturi). Enterococcus faecium, în schimb, este o bacterie care poate trăi în intestinul uman fără a-l deteriora, dar în anumite condiții poate deveni un agent dăunător. Aceasta este responsabilă de meningita neonatală, o infecție care provoacă dureri de cap, înțepenire a gâtului, fotofobie și febră.





Este adevărat că nu toate bacteriile sunt periculoase pentru sănătatea umană, dar există unele care vă pot pune oricând viața în pericol. Partea proastă este că acestea pot provoca diferite daune dacă nu sunt detectate și eliminate la timp.Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au publicat, de curând, lista cu cele mai periculoase bacterii pentru om, adică cele care au făcut cel mai mare număr de victime. Tocmai de aceea, cunoașterea simptomelor și a complicațiilor pe care le provoacă este importantă pentru a vă menține sănătatea. Din păcate, majoritatea acestor bacterii provoacă boli care, dacă nu sunt tratate, pun viața pacienților în pericol.