Masajul facial îmbunătățeşte aspectul pielii, pe față, gât și decolteu

Masajul facial este o tehnică de masaj care implică manipularea și întinderea delicată a pielii, a mușchilor și a țesuturilor moi de pe față, cu scopul stimulării circulației sanguine și a eliberării tensiunii musculare. Pe scurt, acesta este o tehnică special concepută să îmbunătățească aspectul pielii, în special pe față, gât și decolteu, fiind considerată o alternativă non-invazivă la procedurile cosmetice și chirurgicale, cum ar fi injectarea cu toxina botulinică sau liftingul facial.Multe persoane nu știu, însă, că masajul facial are o serie de beneficii pentru sănătate, care includ: îmbunătățirea circulației sanguine și limfatice (masajul facial poate ajuta la stimularea fluxului sanguin și a circulației limfatice în zona feței și a gâtului, ceea ce poate ajuta la eliminarea toxinelor și la hrănirea celulelor cu oxigen și nutrienți). Totodată, contribuie la reducerea tensiunii și stresului (poate ajuta la reducerea tensiunii și stresului din mușchii faciali și a gâtului și implicit la reducerea durerilor de cap și a tensiunii). În plus, ajută la tonifierea și întărirea mușchilor faciali, reducerea ridurilor și a liniilor fine, reducerea apariției acneei (prin îmbunătățirea circulației sanguine și limfatice și prin eliminarea toxinelor din piele). Potrivit dr. Dariana Domșa, se îmbunătățește conturul feței (prin tonifierea și întărirea mușchilor faciali), se reduce inflamația și congestia din zona feței și a gâtului.De precizat că masajul cosmetic poate fi efectuat cu diferite uleiuri, creme, seruri și loțiuni care sunt concepute special pentru a oferi beneficii pielii și a îmbunătăți aspectul și textura sa. Câteva exemple comune: ulei de măceșe (bogat în vitamina C și antioxidanți, poate ajuta la hidratarea și îmbunătățirea tonusului pielii, precum și la reducerea cicatricilor și a petelor); serum cu acid hialuronic (poate ajuta la hidratarea pielii, la îmbunătățirea texturii și la reducerea ridurilor);ulei de jojoba (bogat în antioxidanți și vitamina E, poate ajuta la hidratarea pielii și la reducerea ridurilor și a liniilor fine); ulei de migdale dulci și uleiul de argan (bogate în acizi grași esențiali, ambele tipuri de uleiuri pot ajuta la hidratarea și hrănirea pielii, precum și la reducerea inflamației și a roșeții). Acestora li se poate adăuga serumul cu vitamina C (poate ajuta la stimularea producției de colagen și la reducerea ridurilor și a liniilor fine); loțiunea cu retinol (poate ajuta la reducerea ridurilor și la îmbunătățirea texturii pielii).Nu știți dacă există vreo diferență între masajul facial și masajul cosmetic? „Masajul facial se concentrează în principal pe relaxarea mușchilor faciali și îmbunătățirea circulației sanguine și limfatice în zona feței, gâtului și a decolteului. Scopul acestui tip de masaj este de a elibera tensiunea musculară, de a reduce inflamația și congestia și de a îmbunătăți aspectul și sănătatea pielii. Pe de altă parte, masajul cosmetic este un tip de masaj facial care are ca scop principal îmbunătățirea aspectului și sănătății pielii, prin stimularea circulației sanguine și limfatice și tonifierea mușchilor faciali. Chiar dacă ambele tipuri de masaj se concentrează pe zona feței, gâtului și decolteului, masajul facial se concentrează mai mult pe relaxarea mușchilor și eliberarea tensiunii, în timp ce masajul cosmetic are ca scop principal îmbunătățirea aspectului și sănătății pielii prin stimularea circulației sanguine și limfatice și utilizarea de produse cosmetice”, a precizat specialistul.