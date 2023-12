Măştile cu avocado, ideale pentru persoanele cu pielea uscată și sensibilă

Printre tratamentele naturale pe bază de avocado recomandate pentru tenul uscat se numără și câteva tipuri de mască de față cunoscute pentru efectele de hidratare și revitalizare a pielii. Potrivit specialiştilor, acest fruct are un conținut bogat de minerale recomandate pentru piele, cum ar fi fierul, calciul, potasiul, cuprul, magneziul, vitaminele A, E, B, K, grăsimile nesaturate. Tocmai de aceea, măștile cu avocado preparate acasă nu conțin ingrediente chimice sau sintetice, fiind perfecte pentru persoanele cu ten cu tendință acneică sau cu pielea uscată și sensibilă.În plus, masca de față cu avocado poate ajunge în straturile interioare ale pielii, pentru a oferi elasticitate chiar și pielii extrem de uscate. Aceasta face minuni când vine vorba de încetinirea procesului de îmbătrânire.Masca de față cu avocado și miere folosește doar două ingrediente naturale, care acționează ca hidratante naturale. Se ia un avocado proaspăt bine copt, se curăță de coajă, precum și de semințe, și se pasează pulpa bine într-un castron, până când devine o pastă cremoasă. Se adaugă o lingură de miere și se amestecă bine, până când obțineți o compoziție uniformă. Apoi, se aplică pe piele și se lasă să acționeze pentru aproximativ 10-15 minute. Se clătește amestecul cu apă călduță și se tamponează fața cu un prosop moale. De asemenea, masca aceasta cu avocado va da un plus de strălucire feței.Totodată, masca de față cu avocado și fulgi de ovăz acționează ca o mască de hidratare și ajută la refacerea pielii deteriorate. Aveți nevoie de jumătate de avocado copt și jumătate de cană de fulgi de ovăz. Fulgii de ovăz se amestecă bine împreună cu fructul de avocado, pasat până devine piure. După ce obțineți o pastă cu o consistență uniformă, se aplică pe față și se lasă să acționeze timp de 10-15 minute sau până când se usucă. Se clătește bine fața cu apă călduță și se tamponează ușor fața cu un prosop.