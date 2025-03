Nu confundaţi carenţa de fier cu anemia! Iată ce le diferenţiază

Foarte multe persoane, dar în special femeile se confruntă cu deficit de fier. Principalele simptome care anunţă lipsa acestui mineral din organism sunt oboseala, dificultăţile de concentrare, respiraţia grea, paloarea etc.Fierul este un oligoelement care se găseşte în hemoglobina celulelor roşii din sânge, care transportă oxigenul către toate celulele din corp. Un deficit de fier rezultă fie din lipsa de sinteză a celulelor roşii din sânge, fie din lipsa aportului de fier. De regulă, această deficienţă apare atunci când aportul nutriţional de fier nu este suficient de mare. Este vorba atunci despre o anemie cu deficit de fier.Acesta este, cum spuneam, un fenomen care afectează în special femeile în timpul sarcinii şi adolescentele care au adoptat o dietă vegetariană. Dincolo de aceste categorii specifice, deficienţa de fier poate fi cauzată şi de o producţie anormală de celule roşii din sânge, de anumite medicamente. Răspunsul la această deficienţă nutriţională se află pe farfurie. Potrivit dr. Mihaela Dima, pentru a corecta deficitul de fier este necesar să includeţi în alimentaţie alimente bogate în fier.Cel mai bogat aliment din fier este carnea. De exemplu, carnea roşie conţine 2,8 mg de fier la 100 grame. Pentru vegetarieni, există şi alte soluţii. Fierul se găseşte şi în leguminoase, cum ar fi lintea sau fasolea. Cu toate acestea, eficacitatea sa nu este aceeaşi, întrucât fierul din leguminoase este mai puţin absorbit de corp. Prin urmare, este necesar să consumaţi vitamina C în acelaşi timp pentru a permite o absorbţie bună, ne sfătuiesc specialiştii.Totodată, deficienţa de fier poate duce la o lipsă de interes faţă de propria persoană şi faţă de tot ce se petrece în jur, o insensibilitate la stimulări afective. În acelaşi timp, persoana afectată poate avea o respiraţie grea, dar acest lucru se poate întâmpla fie că faceţi exerciţii, fie că mergeţi pe jos pur şi simplu. Iată şi explicaţia: fără suficient fier, organismul nu primeşte suficient oxigen. Paloarea, în schimb, apare din cauza scăderii numărului de celule roşii. Atunci când o persoană are deficit de fier, poate avea şi unghiile mai fragile. De fapt, fragilitatea şi exfolierea trădează întotdeauna deficienţele de care suferă organismul, aşa că mizaţi pe o cură de vitamine şi nu pe un lac de unghii cu efect de întărire.Oamenii trebuie să înţeleagă, însă, că deficitul de fier şi anemia nu sunt acelaşi lucru. Adevărul este că anemia feriprivă este o consecinţă a carenţei de fier netratată corespunzător. Aşadar, anemia va avea simptome mai puternice decât simptomele lipsei de fier. Totodată, anemia feriprivă nu trebuie confundată cu celelalte tipuri de anemie, care nu sunt cauzate de lipsa de fier.În ce priveşte tratamentul, medicul va recomanda cel mai probabil suplimente de fier. În funcţie de problema care a determinat carenţa de fier, medicul, în urma analizelor de profil, va prescrie un tratament adecvat. Dacă lipsa fierului are la bază o dietă slab nutritivă sau menstruaţia abundentă, atunci este necesar ca aportul de fier să fie asigurat din suplimente alimentare şi hrană. Totuşi, se recomandă un consult prealabil, deoarece o doză prea mare de fier poate duce la intoxicaţie. Ţineţi cont că o femeie are nevoie de 18 mg/zi, iar în perioada menopauzei, de 8 mg/zi, în timp ce o gravidă necesită 27 mg/zi, iar un bărbat trebuie să-şi asigure un aport zilnic de nouă mg de fier.