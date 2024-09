Ameţeala nu vă dă pace? Anemia în sarcină nu trebuie ignorată

Foarte multe femei gravide suferă de anemie în sarcină, iar această problemă de sănătate nu trebuie neglijată absolut deloc, întrucât nu o afectează doar pe viitoarea mamă, cât şi pe copil. Aşadar, dragi mămici, dacă în timpul sarcinii simţiţi că obosiţi mai repede sau dacă aveţi ameţeli, este posibil ca aceste stări să fie declanşate de anemie.Potrivit specialiştilor, anemia poate fi identificată de către medicul curant şi/sau medicul anestezist la consultaţiile pre-anestezice. „În urma diagnosticului, pacientei i se propune un tratament adecvat, profilactic sau curativ, pe care trebuie să îl înţeleagă, să îl accepte prin semnarea consimţământului informat şi să îl urmeze cu stricteţe. Anemia este definită prin orice scădere a nivelului de hemoglobină din sânge sub nivelul normal. După cum se observă, nivelul hemoglobinei poate fi exprimat în diferite unităţi de măsură, g/100 ml sau mai modern, mmol/l.Surprinzător poate pentru populaţie, dar nu şi pentru personalul medical, aceasta este o problemă extrem de frecventă, după cum pot exemplifica dintr-un raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”, a declaratdr. Alina Balcan. Medicul este de părere că, deşi este o problemă mondială de sănătate publică, raportarea ei corectă este încă deficitară. „Anemia ar trebui efectuată pe şase grupuri populaţionale (preşcolari, şcolari, gravide, femei, bărbaţi, vârstnici) şi per total. Incidenţa anemiei se corelează direct cu nivelul de dezvoltare şi cu politicile de Sănătate Publică, cu bolile endemice, cu dietele dezechilibrate şi malnutriţia, dar şi cu stări fiziologice (creşterea, graviditatea) sau patologice specifice. Rezultatele sunt dezastruoase: zeci de milioane de oameni global sunt condamnate la degradare fizică, psihică şi intelectuală, la complicaţii medicale şi chirurgicale şi deces”, a explicat medicul.Specialistul susţine că hemoglobina este „cărăuşul” oxigenului. Astfel, cum toate ţesuturile necesită oxigen pentru buna funcţionare şi dezvoltare, ba chiar în cantitate crescută în cursul efortului, durerii, febrei sau frisonului, concluzia este logică: mai puţin oxigen la celule înseamnă proastă funcţionare şi îmbolnăvire. Pentru a compensa deficitul de oxigen, inima unui om sănătos pompează mai mult sânge = puls mai mare, efort cardiac crescut. „Anemicul respiră mai frecvent pentru a creşte aportul de oxigen, deci iată şi un efort pulmonar crescut. Pentru o perioadă şi la un organism dealtfel sănătos, anemia se poate compensa în acest mod, cu preţul oboselii chiar şi la efort minim. La pacienţii la care anemia coexistă cu boli pulmonare, insuficienţă cardiacă sau ischemie miocardică, acestea se agravează ducând la creşterea mortalităţii. Este valabilă însă şi reciproca: bolile cardiopulmonare agravează expresia clinică a anemiei, astfel încât ea devine manifestă la nivele mai mari de hemoglobină în sânge decât la omul sănătos”, a completat dr. Balcan.Dintre principalii factori de risc ce duc la apariţia anemiei amintim dieta deficitară în fier, folaţi şi vitamina B12, sarcina, atât prin nevoile fătului în creştere, cât şi prin dublarea volumului sangvin al mamei.În aceeaşi categorie intră şi bolile cronice ce produc distrucţii celulare crescute, istoricul familial, pentru anemiile moştenite, ca aceea falciformă etc.