Persoanele cu migrenă se confruntă des cu oboseală şi tulburări de concentrare

Migrena este o afecțiune neurologică foarte des întâlnită și presupune atacuri recurente de durere de cap moderat/severă, având frecvent caracter pulsatil și unilateral. Deseori, poate fi asociată cu stări de greață, vărsături și sensibilitate la lumină, sunete, mirosuri.Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat migrena ca una dintre primele zece cauze de dizabilitate în întreaga lume. Potrivit dr. Adrian Barbu, persoanele cu migrenă cronică pot prezenta letargie, stări depresive, tulburări alimentare în faza prodromală (faza a doua, care anunță boala), iar ulterior se confruntă cu oboseală, somnolență, amețeli, tulburări de concentrare, lipsă de energie.„Există o formă particulară de migrenă - migrena cu aură, care implică apariția unor semne particulare (de obicei vizuale- lumini, scântei, distorsionări ale câmpului vizual). Aceasta se întâlnește la aproximativ 15-20% dintre pacienți, se instalează treptat pe parcursul a 15-20 minute și durează mai puțin de 60 minute. Un alt tip particular de migrenă este migrena catamenială care se asociază perioadei menstruale și este declanșată de virajul hormonal. Există foarte multe elemente declanșatoare ale atacului de migrenă. Dintre cele mai frecvente amintim: privarea de somn, hipoglicemia, deshidratarea, variațiile bruşte de presiune atmosferică, anumite brânzeturi maturate- prin conținutul de tyramină, vinul roșu, stres, mirosurile puternice - anumite parfumuri, postul prelungit”, a explicat medicul.Acesta a subliniat că faza de cefalee a migrenei implică activarea căii trigemino-talamice ascendente, aici un fragment pepdidic numit CGRP având un rol crucial. În general, nivelurile CGRP sunt crescute în timpul atacurilor de migrenă, iar probele de sânge de la pacienți în timpul stimulării fibrelor trigemenului sugerează că originea CGRP găsită la pacienții cu migrenă este într-adevăr de la nivelul nervului trigemen.În ceea ce priveşte tratamentul migrenei, acesta are ca scop stoparea simptomelor și prevenirea atacurilor viitoare, medicamentele folosite pentru combaterea problemei împărţindu-se în două mari categorii:medicamente pentru ameliorarea durerii, cunoscute și ca tratament acut. Aceste tipuri de medicamente sunt luate în timpul atacurilor de migrenă și sunt concepute pentru a opri simptomele - antiinflamatoare, antialgice şi triptani, având efect de moment.Apoi, vorbim de medicamentele preventive, care sunt luate în mod regulat, chiar zilnic, pentru a reduce severitatea sau frecvența migrenelor. Dr. Barbu a precizat că opțiunile de tratament depind de frecvența și severitatea durerilor de cap, dacă aveți greață și vărsături cu durerile de cap, cât de invalidante sunt durerile de cap și alte afecțiuni medicale pe care le aveți.Medicația preventivă are ca scop reducerea frecvenței episoadelor de migrenă, scăderea severității atacurilor și cât durata lor. Opțiunile includ: medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale, antidepresive, medicamente anti-convulsivante. Cele din urmă ar putea ajuta dacă aveți migrene mai puțin frecvente, dar pot provoca reacții adverse precum amețeli, modificări de greutate, greață și multe altele. În plus, aceste medicamente nu sunt recomandate femeilor însărcinate sau femeilor care încearcă să rămână însărcinate. O altă variantă de tratament se referă la injecțiile cu botox, efectuate la fiecare 12 săptămâni, şi ele ajutând la prevenirea migrenelor la unii adulți sau alte tratamente.