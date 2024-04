Plante cu efecte binefăcătoare pentru sănătatea organismului

Există multe ierburi și condimente cu beneficii potențiale pentru sănătate, cum ar fi cele cu proprietăți antiinflamatorii, stimulente cognitive și unele despre care se spune că pot ajuta chiar și la combaterea cancerului. Printre aceste ierburi și condimente se numără turmericul, menta, ghimbirul și multe altele. Deși există puține dovezi științifice care să arate că acestea vindecă în mod direct bolile grave, cercetările arată din ce în ce mai mult că aceste ierburi și condimente au proprietăți care pot ajuta la atenuarea anumitor simptome și la îmbunătățirea stării de sănătate. De exemplu, turmericul este antiinflamator și este eficient în cazul problemelor de digestie. Acest condiment poate fi benefic pentru artrită și inflamația legată de cancer, susțin specialiștii.Cu toate că multe persoane nu îi agreează mirosul, usturoiul are numeroase beneficii: antioxidanții pe care îi conține distrug bacteria care cauzează acneea, previn răcelile și un anumit compus al său se pare că poate preveni chiar și căderea părului. Studiile au arătat că beneficiați de cei mai mulți antioxidanți dacă usturoiul este consumat în stare crudă, acesta ajutând la stimularea circulației și la sprijinea sistemului imunitar.Scorțișoara, în schimb, are efecte puternice asupra glicemiei și trigliceridelor pentru diabetici. O altă plantă extrem de populară care este folosită în mod obișnuit ca agent aromatizant, menta este recunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene și pentru îmbunătățirea sănătății digestive. În plus, unele studii arată, de asemenea, că menta este un relaxant muscular eficient datorită compusului său de mentol, motiv pentru care mentolul este adesea un ingredient activ în unguente și creme care vizează durerea musculară.