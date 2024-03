Ruscuţa de primăvară se administrează numai la recomandarea medicului

Ruscuţa de primăvară este o plantă erbacee care face parte din familia Ranunculaceae, fiind cunoscută şi sub denumirea de cocoșei-de-câmp, bulbuc, buruiana-calului, buruiană-neagră, dedeniță, scânteiță, spânz-de-cal. Potrivit specialiştilor, aceasta este utilizată în scopuri medicinale, dar se întrebuinţează numai părţile aeriene, recoltată când planta este în plină floare, cu proprietăţi cardiotonice, diuretice, calmante, acţiune sedativă asupra cordului. În plus, planta conţine glicozide, uleiuri volatile, tanin, colină, acid palmitic, linoleic, fitosteroli şi săruri minerale etc.Indicaţii: sub formă de ceai, infuzie, tinctură, însă doar la recomandarea medicului, fiind o plantă toxică, dacă este luată în cantităţi mari. De obicei, este indicată în tahicardii de natură nervoasă, în hipertensiune arterială, tulburări neurovegetative, nefrite, epilepsie, endocardită, oboseală cardiacă, tratează migrena. Mare atenţie! Planta nu se utilizează în timpul sarcinii şi de femeile care alăptează şi nu trebuie utilizată de persoanele care au nivelul ridicat de calciu şi potasiu în sânge, pentru că provoacă probleme cardiace. Nu uitaţi! Trebuie evitată utilizarea plantei în cazul bolilor digestive.