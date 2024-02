Plante folosite ca remediu pentru ameliorarea crampelor menstruale

Coada racului este o plantă perenă din familia Rosaceae, care include și trandafirul. Partea aeriană a plantei, în special frunzele, precum și rădăcina acesteia sunt utilizate în scopuri medicinale. Rădăcina și frunzele trebuie lăsate să se usuce, la umbră, la o temperatură sub 40 de grade Celsius, astfel încât să poată fi apoi încorporate în remedii medicinale. Planta conține polifenoli, care se găsesc în principal în frunze, aceştia fiind cunoscuți pentru proprietățile lor antivirale și sunt în curs mai multe cercetări cu privire la eficacitatea acestor compuși în scopuri medicinale. Coada de crab este folosită în principal pentru efectul astringent oferit de conținutul de tanin. Rădăcina este mai bogată în tanin decât frunzele, astfel încât extractul obținut din rădăcinile plantei este folosit mai des.În acest sens, remediile cozii de crab sunt folosite pentru ameliorarea simptomelor diareei, dar și pentru curățarea și vindecarea mai rapidă a tăieturilor superficiale. Extractul din această plantă este foarte des folosit ca remediu pentru crampele abdominale și spasmele. În medicina naturală, ea mai este utilizată pentru ameliorarea presiunii abdominale, balonare, pentru ameliorarea crampelor menstruale, dar și în plus față de tratamentul gastritei, ulcerelor gastrice și crampelor musculare. Extractul de coadă de rac se găsește cel mai adesea în preparatele naturale, în special sub formă de ceai, indicate ca remediu pentru diaree.