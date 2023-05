Ştiaţi că problemele cardiovasculare se pot preveni cu ajutorul unui stil de viață echilibrat, al sportului, prin evitarea sedentarismului și printr-o alimentație cât mai sănătoasă? Medicii sunt de părere că atunci când există unele probleme trebuie să respectați cu strictețe tratamentul medicului specialist cardiolog. În plus, trebuie să fiți foarte atenți la tot ceea ce mâncați.Atunci când vă confruntați cu probleme cardiace, unele alimente au grijă de inima voastră, dar altele, din contră îi dăunează. Specialiștii susțin că alimentația cardioprotectoare contribuie la prevenirea problemelor cardiovasculare. Mai exact, atunci când aveți grijă la ceea ce băgați în gură, puteți reuși să mențineți în limite normale colesterolul, trigliceridele, glicemia, dar și să evitați acumularea necontrolată a kilogramelor în plus. Potrivit dr. Mihaela Simion, fructele nu sunt bogate în calorii, dar reprezintă o sursă bogată de vitamine și minerale.În plus, majoritatea conțin o cantitate importantă de antioxidanți care protejează inima și vasele de sânge. Foarte bune sunt coacăzele, afinele, căpșunile. Mai exact, potrivit unui studiu, femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 42 de ani, care au consumat mai mult de trei porții de afine și căpșuni pe săptămână, au avut un risc de atac de cord de 32% mai mic comparativ cu cei care au mâncat mai puțin. Apoi, este indicat a se consuma pește cât mai des, iar carne roșie cât mai puțin. De preferat este să mâncați somon, sardine, hering, pentru că au acizi grași Omega 3, care contribuie la scăderea trigliceridelor și a colesterolului din sânge.În același timp, este ideal să micșorați consumul de dulciuri, dar și să consumați în cantități mici paste făinoase, pâine albă, orez, cartofi.De asemenea, trebuie limitată cantitatea de grăsimi saturate deoarece în acest fel se poate reduce colesterolul din sânge și implicit scade riscul de boală coronariană. Este știut faptul că un nivel ridicat de colesterol din sânge duce la ateroscleroză care la rândul său crește riscul de infarct miocardic și de accident vascular cerebral.De aceea, se recomandă consumul de nuci, deoarece sunt bogate în proteine şi fibre, substanţe nutritive care protejează inima. Totodată, nucile sunt sursă de vitamina E, cunoscută pentru faptul că reduce nivelul colesterolului rău. Alte alimente care scad tensiunea arterială sunt ciocolata neagră, cea care conţine 60-70% cacao, care ajută la normalizarea presiunii sangvine. În plus, previne coagularea sângelui în timp ce combate inflamaţia.Nu uitați! Trebuie să fiți atenți la cantitatea de sare pe care o puneți în mâncare, mai ales dacă aveți probleme cu tensiunea arterială. Totodată, este necesar a se evita mezelurile, telemeaua, murăturile, supele la plic, fiindcă toate abundă în sare.