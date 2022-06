Remedii naturiste recomandate după instalarea menopauzei

Bufeurile, uscăciunea vaginală și riscul crescut de apariție a unor boli sunt doar câteva dintre simptomele care impun o schimbare semnificativă a stilului de viață. Tocmai de aceea, este esențial să mergeți la ginecolog pentru a urmări simptomele. El vă poate recomanda anumite medicamente pentru a putea face față simptomelor în cel mai bun mod posibil. Pe de altă parte, dacă medicul ginecolog este de acord, puteți folosi câteva remedii naturiste ca o completare a tratamentului medical.



De exemplu, maca este o plantă care ajută la prevenirea pierderii densității osoase.







Potrivit studiilor, are potențialul de a ameliora unele simptome ale menopauzei. Partea folosită din această plantă este rădăcina, care este uscată și transformată în pudră. Are forma unei ridichi și mărimea unui cartof. Cardamomul este o altă plantă recomandată, care conține substanțe cunoscute sub numele de stigmasterol și nerol, ale căror efecte estrogenice pot reduce simptome precum bufeurile, amețelile și greața. Se spune că lucerna este capabilă să regleze tensiunea arterială și colesterolul și să curețe tractul urinar.







De asemenea, conține beta-caroten, aminoacizi și vitamina K, ale căror efecte au fost asociate cu încetinirea și prevenirea acestor schimbări care apar la femeile cu vârsta cuprinsă între 45 și 55 de ani. Și valeriana este o plantă cu efect sedativ care poate contribui la relaxare. În plus, poate ajuta la ameliorarea durerilor de cap asociate cu stresul și anxietatea, motiv pentru care este recomandată femeilor aflate la menopauză.





Menopauza apare atunci când o femeie nu are menstruație timp un an, susțin specialiștii. De obicei, nu apare brusc, ci există semne care indică faptul că ovulația se va opri: cicluri neregulate, oboseală și variații neobișnuite ale stărilor emoționale. Deși fiecare femeie va experimenta menopauza într-un mod diferit, pe măsură ce se apropie, apar adesea: schimbări de dispoziție, bufeuri, probleme cu somnul, piele uscată, menstruație neregulată, printre alte simptome.