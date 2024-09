Remedii pentru atenuarea simptomelor date de bolile autoimune

Bolile autoimune sunt afecțiuni în care sistemul imunitar al unei persoane îi atacă propriile celule și țesuturi sănătoase ale corpului. Poliartrita reumatoidă, lupusul și scleroza multiplă sunt doar câteva exemple de boli autoimune, fiecare având tratamente specifice indicate de medic și personalizate pentru fiecare pacient în parte.Cu toate acestea, precizează medicii, există și unele remedii naturiste pentru astfel de boli, însă este important ca, înainte de a le testa, pacientul să ceară sfatul medicului curant, pentru a se asigura că nu interferează cu tratamentul medicamentos. Specialiștii susțin că acizii grași Omega-3, care pot reduce inflamația și pot ajuta la gestionarea durerilor articulare și a rigidității, intră pe lista de remedii naturiste pentru lupus. Aceștia se găsesc în pește gras (somon, macrou, sardine), semințe de in, semințe de chia, ulei de pește și suplimente alimentare cu ulei de pește de mare adâncime. De asemenea, curcumina, principalul ingredient activ din turmeric, are proprietăți antiinflamatorii puternice și poate ajuta la reducerea inflamației.La rândul lor, probioticele (găsite în iaurt, chefir, varză murată, dar și sub formă de suplimente de la farmacie) îmbunătățesc sănătatea digestivă și sprijină sistemul imunitar, ajutând la reducerea simptomelor. Nu în ultimul rând, ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta la reducerea durerilor și a inflamației articulare care apar în cazul acestei boli autoimune, la fel ca și ceaiul verde.