Sfaturi pentru ochi sănătoşi. Igiena și alimentaţia sunt foarte importante

Pe lângă corp, este nevoie să aveți grijă și de ochii voștri. Cum faceți acest lucru? În primul rând, odihniți-vă suficient, pentru că orele de somn pierdute irită ochii și provoacă inflamarea pleoapelor. Cel mai indicat este să vă băgați în pat la aceeași oră și să aveți un program regulat de trezire, dar neapărat șapte ore pe noapte.În cazul celor care lucrează mult la computer, se recomandă efectuarea unor pauze, ca să evite ochii roșii. Potrivit dr. Izabela Popa, statul la calculator și privirea fixă, fără a clipi împiedică umezirea ochilor și duce la vase de sânge sparte și oboseală. Tocmai de aceea, specialiștii sfătuiesc populația să folosească ochelari speciali antireflex atunci când lucrează multe ore în fața ecranelor, oferind protecție. Dacă nu îi aveți la îndemână, faceți pauze dese, de minimum zece minute, la fiecare două ore de muncă. În același timp, a subliniat medicul, și alimentația poate influența sănătatea ochilor. Ca urmare, va trebui să consumați vitaminele A, C și E, minerale ca seleniu și zinc, luteină și acizi grași esențiali, pentru a reduce riscurile îmbolnăvirii ochilor.De unde luați aceste vitamine și minerale? Iată o listă cu alimentele bogate în nutritivi: vitamina A (morcov, cartof, varză, pepene galben), vitamina C (căpșuni, portocale, broccoli), vitamina E (nuci, semințe de floarea-soarelui, alune, migdale), luteină (spanac, gălbenuș de ou, morcov, varză), seleniu (pește, drojdie, alune), zinc (scoici, alune, făină) și acizi grași esențiali (pește).„Tot pentru a avea ochi sănătoşi, curăţenia este sfântă. Pe scurt, dacă aveţi ochii roşii şi iritaţi, schimbaţi prosopul mai des, la fiecare 2-3 zile. De asemenea, încercaţi să nu mai folosiţi şerveţele demachiante din comerţ sau tampoane pe bază de vată. Folosiţi, în schimb, tifon curat, steril pentru demachiere. Totodată, nu se recomandă folosirea prea mult timp a buretelui pentru pudră şi nu atingeţi ochii cu el. Dimineaţa clătiţi ochii cu apă rece, nu călduţă şi apoi ştergeţi-vă cu un prosop doar al vostru. Dacă vă aflaţi într-un hotel sau în vizită la cineva, folosiţi un prosop de hârtie de unică folosinţă. În principiu, problemele de vedere precum cataracta sau degenerescenţa maculară afectează milioane de adulţi, dar aceste afecţiuni pot fi prevenite şi combătute cu ajutorul vitaminelor A, C, E, al zincului, luteinei, betacarotenului şi acizilor graşi Omega3. Cel mai indicat este să asimilaţi aceste vitamine şi minerale din alimente, deoarece un nou studiu a scos la iveală faptul că suplimentele alimentare nu sunt întotdeauna eficiente”, a precizat specialistul. De mare ajutor, în afară de alimentele deja enumerate este şi sucul de portocale, care, datorită conţinutului de vitamina C, menţine sănătatea vaselor de sânge oculare şi reduce riscul cataractei. La rândul lor, stridiile sunt o sursă importantă de zinc, un mineral esenţial pentru sănătatea ochilor. Zincul activează vitamina A care creează un pigment denumit melanină şi care protejează ochii şi îmbunătăţeşte vederea pe timpul nopţii, la fel ca şi fasolea, carnea de vită şi nucile sau alunele.