Ce să nu facă elevii cu 24 de ore înaintea examenului. Sfaturi pentru creşterea randamentului în ziua probelor

Sfaturi importante care pot crește randamentul din ziua examenului de Evaluare Naţională 2022







Primele 30 de minute ale unui examen important, precum este Evaluarea Naţională 2022, sunt dedicate emoţiilor greu de stăpânit. Iată câteva sfaturi importante care pot creşte randamentul în ziua examenului de Evaluare Naţională 2022.



Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ţi pregăteşti tot ce este necesar cu o seară înainte, precum ţinuta, CI-ul, pixuri. Mare atenţie ca pixurile pe care le vei lua cu tine în ziua examenului de Evaluare Naţională 2022 să fie de aceeaşi culoare.







În dimineaţa din ziua examenului să nu sari peste micul dejun. Plus de asta, este important să te hidratezi corespunzător. Banana este un aliment recomandat de către specialişti în ziua de examen.



Cu 30 de minute înainte de examen, momentul în care emoțiile ating un prag ridicat, încearcă să te înconjori de colegi curajoși și să eviți contactul cu cei emotivi.



Totodată, cu 10 minute înainte de examen este ideal să ajungi la starea de focus pentru a diminua timpul irosit cu emoțiile. Nu uita! Primele 30 de minute sunt cele în care emoţiile sunt foarte greu de stăpânit. Pentru a ajunge la starea de concentrare poți face o activitate precum puzzle, joc cu cifre etc. sau orice altceva ce necesită activarea funcțiilor cognitive.



Mai multe decât atât, studiile arată că dacă adopți o poziție cu spatele drept și brațele întinse, se eliberează un tip de hormon care te face mai sigur și mai încrezător în propriile forțe.



Poate cel mai important sfat privind abordarea unui examen este un mindset pozitiv. Înlocuieşte gândurile negative, precum "nu am studiat suficient", "o să pic cu gânduri pozitive precum ”pot face acest lucru” și ”știu ce fac”.

Pentru că lucrurile nu sunt mereu atât de complicate precum par, pentru a se elibera de stresul ce poate pune stăpânire pe ei, elevii nu ar trebui să facă aceste lucruri cu 24 de ore înainte de susţinerea examenului, potrivit Antena3.ro