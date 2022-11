Uleiul de muşeţel şi aloe vera, de mare ajutor în tratarea erupţiei cutanate

Uneori, oamenii se confruntă cu episoade de dermatită seboreică, ce apare pe scalp, urechi și față. Semnele principale sunt roșeața, uscăciunea și descuamarea. „Dacă aţi fost diagnosticaţi cu psoriazis, atunci veţi avea, cu siguranţă, de-a face cu o erupție pe piele, în special pe coate, genunchi și scalp. Bineînţeles, erupția va provoca simptome în funcție de cauza acesteia. Cele mai comune includ arsurile, mâncărimile, veziculele, uscăciunea, inflamația, exfolierea. Sunt şi situaţii în care pacientul va prezenta leziuni pline de puroi, va avea stări de febră”, a precizat dr. Mihaela Niţă.





Pentru a ameliora toate aceste stări, puteţi recurge şi la tratamente naturiste. De exemplu, uleiul esențial de mușețel poate ajuta la tratarea erupțiilor cutanate și a mâncărimii. Acesta are proprietăți analgezice și antiinflamatorii. Umpleți cada cu apă caldă și adăugați câteva picături din acest ulei, apoi scufundați-vă complet, asigurându-vă că zona afectată este acoperită de apă. Stați un sfert de oră. După aceea, puteți folosi și ulei de măsline. În acest caz, aplicați câteva picături pe zona cu erupție și efectuați masaje circulare. Lăsați să se usuce și nu clătiți. La rândul său, aloe vera este un remediu natural foarte popular pentru îngrijirea pielii, deşi există controverse în privința utilizării sale în unele cazuri, cum ar fi erupțiile cutanate. Dacă medicul spune că este în regulă, atunci puteți încerca să tăiați o bucată de aloe vera și să îi extrageţi gelul, după care se aplică pe pielea afectată și se lasă să se absoarbă.





Cu toate că de cele mai multe ori este o problemă minoră, erupția cutanată se poate agrava în unele cazuri. Cunoscută și sub denumirea de dermatită, aceasta provoacă iritații și roșeață a pielii. În plus, se caracterizează prin uscăciune, mâncărime și descuamare. Specialiştii spun că, în funcție de cauza sa, poate determina vezicule și umflături.Totuşi, atunci când pielea este doar puţin roșie, dar nu provoacă disconfort semnificativ, nu este nimic de care să vă faceți griji. Fiți atenți! Dacă această roșeață se agravează în timp și este însoțită de diverse disconforturi din ce în ce mai mari sau chiar dureri musculare ori febră, este absolut necesar să mergeți la medic. Dintre cauzele care ar putea sta în spatele erupției cutanate amintim alergiile, candida, râia din cauza acarienilor, expunerea la solar, anumite haine. La acestea se adaugă transpirația excesivă, infecțiile bacteriene, înțepăturile de insecte, intoxicațiile alimentare, dermatita de contact. Cea din urmă este cauzată de contactul cu anumiți alergeni și are drept consecință roșeața, descuamarea și mâncărimea. În cazul dermatitei de contact iritante, pielea este expusă la substanțe iritante, precum detergenți chimici, săpunuri sau parfumuri, iar umflarea și mâncărimea sunt cele mai frecvente simptome.