Urticaria nu este întâlnită doar la adulți. Și copiii pot fi afectați

Urticaria este o afecţiune caracterizată printr-o erupţie diseminată sau generalizată, alcătuită din papule, plăci sau bubițe pruriginoase (care dau mâncărime). De cele mai multe ori, erupția are caracter tranzitor, un val eruptiv persistând, de obicei, în jur de 24 ore. Partea bună este că leziunile se remit fără modificări pigmentare sau cicatrici. Specialiștii spun că afecțiunea poate fi întâlnită atât la copii, cât și la adulți. Factorii declanșatori pot fi diferite medicamente, alimente, înțepături de insecte, infecții, mai ales în cazul urticariei acute. În urticaria cronică însă, de cele mai multe ori, cauza subiacentă rămâne neidentificată. După evoluție, urticariile sunt acute (sub șase săptămâni) sau cronice (peste șase săptămâni). Din cauza caracterului său imprevizibil, în multe cazuri, urticaria rămâne idiopatică, adică nu poate fi corelată cu o cauză concretă.Cele mai frecvente cauze sunt infecțiile bacteriene, fungice, virale, infecțiile parazitare, reacțiile la anumite medicamente (antiinflamatoare nesteroidiene, antibioticele, anestezicele, medicație antireumatică), alimentele și aditivii alimentari, agenți chimici - latexul, săpunurile, detergenții, cosmeticele. De regulă, urticaria se prezintă sub forme de leziuni circumscrise, superficial-dermice, uneori uşor proeminente, înconjurate de inele variabile de eritem, cu suprafaţă plată sau cu margini proeminente. Formele şi dimensiunile sunt variabile, în general pruriginoase. Simptomatologia este cutanată: iritație la nivelul pielii, umflături de culoare roșie la nivelul pielii, mâncărime în zonele afectate, usturime în zonele iritate. Pentru tratamentul urticariei este importantă identificarea şi eliminarea cauzelor care o produc, respectiv ameliorarea şi dispariţia simptomelor.