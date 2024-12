Vitamina B3 este vitală pentru funcționarea normală a celulelor nervoase

Deficiența de vitamina B3 poate perturba zeci de procese în organismul uman și poate duce la instalarea unei boli care se numește pelagră. Aceasta este cauzată de o alimentație deficitară sau de faptul că organismul este incapabil să absoarbă fie niacina (vitamina B3), fie triptofanul, un aminoacid esențial. Vitamina B3, cunoscută și sub numele de niacină, joacă un rol esențial în sănătatea pielii, a sistemului digestiv și în sănătatea mintală. În acelaşi timp, este o vitamină care susține funcțiile a peste 200 de enzime din organism. Ea este importantă şi pentru că joacă un rol esențial în repararea și replicarea ADN-ului (menține integritatea materialului genetic, prevenind mutațiile) și în apărarea celulară împotriva stresului oxidativ. În plus, este vitală pentru funcționarea normală a celulelor nervoase. Deficiența acestei vitamine poate duce la simptome neurologice, cum ar fi confuzie, demență și tulburări de memorie. Simptomele obișnuite în deficitul de vitamina B3 sunt: durere, umflătură și iritații în zona gurii sau la nivelul altor membrane mucoase, cum ar fi în vagin sau în uretră. Deficiența severă de vitamina B3 poate face ca limba să se umfle sau să se înroșească, în timp ce unii oameni pot să dezvolte leziuni sub limbă sau pe buze.